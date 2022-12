Dakar | L’ONMT organise une rencontre pour la promotion des destinations touristiques marocaines

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La délégation de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) à Dakar a organisé, récemment dans la capitale sénégalaise, une rencontre pour la promotion des destinations touristiques marocaines, avec la participation de plusieurs agences de voyages sénégalaises et marocaines.

“Il s’agit du premier événement, depuis l’avant-crise Covid-19, de rencontres inter-agences sous le format d’un workshop qui a réuni quelques agences marocaines et une quarantaine d’agences de voyages sénégalaises”, indique un communiqué de la délégation de l’ONMT, ajoutant que cette rencontre a été marquée notamment par la présence du directeur de la promotion touristique au ministère du Tourisme et des Loisirs sénégalais, du directeur général de LAS de l’Aéroport International Blaise Diagne de Dakar et du secrétaire général du Syndicat du Tourisme au Sénégal.

Cité par le communiqué, le Directeur pour l’Afrique de l’Office national marocain du tourisme à Dakar, Ahmed Oumaarir, a rappelé, dans son intervention à cette occasion, aux agences de voyages invités que “le Maroc répond à tous les besoins de voyage de leurs clientèles et qu’il est pertinent de travailler en partenariat avec les agences de voyage marocaines homologues pour assurer un bon service et une meilleure qualité des prestations et développer les synergies d’affaires entre elles”.

“Le Sénégal jouit de relations profondes, historiques exceptionnelles avec le Maroc, sur lesquelles il convient de capitaliser pour le développement des échanges économiques et touristiques afin de satisfaire les attentes des Hautes Autorités des deux pays”, a-t-il dit.

A cet égard, M. Oumaarir a appelé “les agences de voyages sénégalaises de se fédérer en vue de développer des formules de groupes touristiques et de voyages organisés. Ce qui leur permettra de bénéficier des avantages de transport aérien de groupe et location de « charters » de manière à optimiser les bénéfices”, ajoute la même source.

Au cours de cette rencontre où l’art culinaire marocain a conquis l’audience par sa grande richesse gastronomique, plusieurs films et photos des villes marocaines ont été projetés, accompagné d’une performance musicale de l’artiste musicienne Kawtar Sadik, précise le communiqué.

LR/MAP