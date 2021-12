Covid-19 | L’Afrique du Sud approuve une dose de rappel pour le vaccin Pfizer

Partager Facebook

L’Autorité sud-africaine de réglementation des produits de santé (Sahpra) a annoncé, mercredi, avoir approuvé l’utilisation d’une dose de rappel du vaccin Pfizer pour les personnes âgés de 18 ans et plus.

«Le vaccin Pfizer se fait en deux parties et le rappel sera administré aux personnes de 18 ans et plus au moins six mois après la réception de la deuxième dose», a indiqué Sahpra dans un communiqué, précisant que la dose de rappel n’a été approuvée que pour ceux qui ont déjà reçu le vaccin Pfizer.

Elle a précisé que les personnes âgées de 12 ans et plus dont le système immunitaire est gravement compromis peuvent recevoir le rappel au moins 28 jours après leur deuxième injection.

Sahpra a initialement approuvé l’utilisation du vaccin Pfizer, le 16 mars 2021, en vertu de l’article 21 de la loi sur les médicaments et les substances connexes.

En Afrique du Sud, deux vaccins étaient disponibles, à savoir Pfizer et Johnson and Johnson.

L’Afrique du Sud est le pays le plus durement touché par la pandémie dans le contient avec plus de 3 millions de contaminations, dont plus de 90.000 morts . La lenteur du déploiement des vaccins sur fond de réticence de la population, constitue une question de grande préoccupation pour les autorités de ce pays d’Afrique australe.

Pour atteindre l’immunité collective dans ce pays d’Afrique australe, qui compte près de 60 millions d’habitants, plus de 40 millions de personnes doivent être complètement vaccinées.

LR/MAP