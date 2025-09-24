Conflit israélo-palestinien | Le Maroc réaffirme à New York son soutien à la solution à deux États (Akhannouch)

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a réaffirmé, mardi à New York, le soutien du Maroc à la solution à deux Etats au Moyen-Orient qui demeure “la seule voie” pour instaurer la paix dans la région.

“Le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, reste convaincu que la solution à deux États est la seule voie pour instaurer une paix durable et globale au Moyen-Orient”, a souligné M. Akhannouch dans sa déclaration au nom du Maroc à la 80è Assemblée générale de l’ONU.

Il a relevé que cette solution “ne peut être ni différée ni marginalisée, mais doit au contraire devenir une obligation morale et une exigence politique immédiate”, réitérant par la même la nécessité d’ouvrir les perspectives pour une solution politique crédible et fixer un calendrier précis qui garantisse les droits légitimes du peuple palestinien.

Dans cette veine, le Chef du gouvernement a également réaffirmé le soutien du Maroc à l’établissement d’un État palestinien indépendant sur les frontières de juin 1967, avec Al-Qods-Est pour capitale et Gaza comme partie intégrante de cet Etat, sans pourtant perdre de vue l’importance d’intégrer la dimension économique dans le processus de paix.

Après avoir souligné la nécessité de soutenir l’Autorité palestinienne pour qu’elle renforce ses institutions et réponde aux attentes du peuple palestinien dans la sécurité, la dignité et le développement, M. Akhannouch a mis l’accent sur l’importance de mettre en place des mécanismes sécuritaires durables dans la région qui soient ancrés dans le droit international et le respect mutuel.

Il a, en outre, renouvelé l’appel du Royaume à une mobilisation de la communauté internationale pour sortir la région de la crise actuelle et mettre fin à la guerre, en œuvrant pour un cessez-le-feu immédiat et en favorisant le retour à la table des négociations.

Il s’agit aussi de garantir l’entrée de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, sans entraves ni conditions, de renforcer le rôle vital de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et de mettre en œuvre la feuille de route pour la reconstruction, adoptée lors du Sommet arabe extraordinaire, sous la direction de l’Autorité palestinienne et sous une supervision conjointe arabe et internationale.

Le Chef du gouvernement a, par ailleurs, réaffirmé l’attachement constant du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, en faveur de la défense des lieux saints, notamment la Mosquée Al-Aqsa, notant que cet engagement se manifeste dans le travail conjoint de la diplomatie marocaine et de l’Agence Bayt Mal Al-Qods, bras exécutif du Comité Al-Qods.

Cette agence, a-t-il dit, met en œuvre sur le terrain des projets vitaux visant à préserver le statut juridique d’Al-Qods, à protéger son identité culturelle et à soutenir les droits et aspirations légitimes du peuple palestinien.

Dans le même esprit de fraternité, M. Akhannouch a exprimé la solidarité du Royaume avec le Qatar, la Syrie et le Liban face aux attaques israéliennes contre leurs territoires.

Il a enfin indiqué que le Maroc appelle à des solutions pacifiques en Libye, au Yémen, au Soudan et en Somalie, qui respectent la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale de ces pays, loin des ingérences étrangères.

