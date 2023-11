Compact With Africa | Le Président allemand reçoit les chefs d’État et de gouvernement participants

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a été reçu, lundi à Berlin, par le Président de la République Fédérale d’Allemagne, M. Frank-Walter Steinmeier, aux côtés des chefs d’État et de gouvernement participant aux travaux du Sommet du G20 sur l’investissement “Compact With Africa”.

L’ouverture de ce sommet a réuni des représentants allemands et africains de haut niveau issus des milieux économique et politique, en vue d’échanger sur l’approfondissement des relations économiques et d’examiner la concrétisation de projets communs.

LR/MAP