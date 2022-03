CIH Bank | Les résultats retrouvent leur niveau d’avant la crise !

Partager Facebook

Malgré le contexte très difficile marqué par les répercussions de la crise sanitaire, l’année 2021 a été exceptionnelle pour CIH Bank. Le groupe bancaire s’est fortement engagé à poursuivre sa dynamique pour soutenir les entreprises, les ménages et l’économie nationale.

CIH Bank a réalisé au cours de l’exercice 2021 des performances commerciales soutenues qui ont vu les dépôts clientèle afficher une progression à deux chiffres.

C’est ce qu’a affirmé Lotfi Sekkat, Président-Directeur Général de CIH Bank, lors d’une conférence en ligne pour la présentation des résultats annuels du groupe bancaire, organisée vendredi 11 mars à Casablanca. Lors de cette rencontre, le PDG du groupe n’a pas manqué de commenter le conflit russo-ukrainien. «Certes, la guerre entre les deux pays aura des conséquences partout. Je ne pense pas qu’il y ait des impacts directs sur le groupe. Mais elle aura un impact sur l’économie nationale et ce, à deux niveaux: la disponibilité des produits et la flambée des prix», a relevé Lotfi Sekkat. Celui-ci fait savoir que ses clients ont demandé au groupe d’accroître les lignes sur l’import afin de faire face à la situation, notamment en mettant en place des autorisations provisoires.

A l’occasion de ce point de point de presse, le PDG du groupe bancaire a également commenté les dernières mesures prises, jeudi 10 mars, par l’Exécutif pour appuyer les entreprises suite à la crise russo-ukrainienne. «C’est une bonne chose. Mais il faut aussi dire qu’il faut laisser du temps aux entreprises pour la reconstitution de leurs liquidités. Car autant l’installation de la crise s’est faite de façon brutale, autant la relance économique va nécessiter beaucoup de temps», dit-il, annonçant «qu’un travail est actuellement en cours pour définir le type d’entreprises qui vont profiter du rééchelonnement des crédits décidé jeudi dernier».

En chiffre, CIH Bank fait état d’une solide performance en 2021. Le management du groupe annonce une croissance à deux chiffres pour les dépôts, les crédits et le PNB consolidés par rapport à l’année précédente. «En 2021 le groupe a signé une très bonne dynamique commerciale avec des résultats qui retrouvent leur niveau d’avant la crise. Ce qui certifie la solidité de son business modèle, en tant que banque universelle en faveur des entreprises et particuliers», s’est réjoui le PDG.

Sur le plan commercial, avec une collecte nette de 9,2 milliards de dirhams, les dépôts clientèle consolidés progressent de +17 ,1% par rapport à décembre 2020 et s’établissent à 63 MMDH, soit une collecte nette de 9,2 milliards de dirhams.

Sur base individuelle, ces dépôts sont composés essentiellement de ceux de CIH BANK à hauteur de 57,5 MMDH et de ceux d’UMNIA BANK à concurrence 3 MMDH. La collecte annuelle en ressources à vue a progressé de +21,3 % par rapport à 2020, constituant ainsi 78% de la collecte globale.

Sur un autre plan, les encours crédits consolidés progressent de 18,1% par rapport à décembre 2020 s’établissant ainsi à 74,4 milliards de dirhams. Sur base individuelle, les crédits de CIH Bank ont atteint 60,2 MMDH, tandis que SOFAC et UMNIA Bank participent respectivement à hauteur de 9,4 MMDH et 4,8 MMDH. En social, les crédits clientèle ont progressé (+7,8%) 3 fois plus vite que le marché (+2,63% à 819 milliards de DH). Grâce à cette performance, la banque gagne 35 points de base (bps) en parts de marché sur les crédits hors immobiliers et 31 bps sur les crédits immobiliers. Représentant 56,4% de l’encours des crédits consolidés, les crédits hors immobilier enregistrent une hausse de 28 % par rapport à Décembre 2020, pour s’établir à 41,9 MMDH.

Le total bilan consolidé s’élève à 106,4 MMDH en hausse de 18,8% par rapport à décembre 2020. Le PNB consolidé s’établit à 3.106,6 MDH, en augmentation de 12,6% par rapport à décembre 2020. Cette évolution s’explique principalement par la progression de la marge nette d’intérêt de 22,2% suite à la croissance de l’activité commerciale, relève le PDG du groupe bancaire.

Aussi, le produit net bancaire en social de CIH Bank se stabilise 2.506,2 milliard de dirhams, en progression de 11,1 % par rapport à 2020.

De son côté, le coût du risque en consolidé s’établit à 456,5 MDH affichant une baisse de -54,2% par rapport à décembre 2020. Ainsi, le taux du coût du risque est de 0,59% contre 1,51% une année auparavant. En social, le coût du risque s’élève à 370,8 MDH soit une baisse de -54,8% correspondant à un taux de coût du risque de 0,56% contre 1,22% en décembre 2020.

Enfin, le résultat net part du groupe s’établit, quant à lui, à 630 MDH à fin décembre 2021 contre 80,7 MDH fin décembre 2020. En social, le résultat net à Décembre 2021 s’élève à 466,6 MDH contre 249,3 MDH par rapport à la même période en 2020.

N. Cherii