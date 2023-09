Chine | Le Maroc prend part à l’exposition Colorful World de Beijing

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La huitième édition de l’exposition culturelle « Colorful World »de Beijing a démarré, samedi dans la capitale chinoise, avec la participation d’une trentaine de pays, dont le Maroc.

L’ambassade du Maroc en Chine a aménagé, à cette occasion, un pavillon dans l’enceinte du centre d’expositions du Shougang Park de la capitale, présentant le patrimoine culturel, civilisationnel et touristique du Maroc.

Des objets de l’artisanat marocain, des brochures touristiques et d’autres documentations sont présentés aux visiteurs qui viennent découvrir les principales destinations touristiques du Royaume. L’exposition connaît également la projection de films institutionnels et de vidéos promotionnelles mettant en avant les potentialités touristiques et économiques du Maroc ainsi que ses richesses.

Le stand marocain offre, en outre, une place centrale aux provinces du sud du Royaume, en présentant notamment leur développement fulgurant. Le thé, symbole légendaire de l’hospitalité marocaine, est offert aux visiteurs. Le stand marocain, tel qu’il a été conçu, attise l’intérêt des visiteurs par ses couleurs, ses tableaux féeriques, ses posters, ses livres et sa sélection de produits d’artisanat illustrant le savoir-faire des maîtres-artisans marocains. Les visiteurs de l’exposition se sont dits admiratifs devant le stand marocain, qui présente la richesse et la diversité de la culture marocaine.

La participation du Maroc à l’exposition « Colorful World » met donc en lumière le potentiel et la diversité des différentes régions marocaines et permet aux visiteurs chinois et étrangers de se familiariser avec les diverses composantes de l’héritage culturel séculaire du Royaume, en plus de découvrir les destinations touristiques phares du pays. A noter que le marché touristique chinois compte plus de 100 millions de voyageurs qui commencent à se rendre de plus en plus à l’étranger maintenant que la situation sanitaire s’améliore.

L’exposition, qui en est à sa huitième édition, vise, selon ses organisateurs, à promouvoir le dialogue civilisationnel et les échanges culturels entre la ville de Beijing et le reste du monde. Elle vise aussi à renforcer les relations amicales entre la Chine et les pays du monde, en particulier les pays concernés par l’initiative « La Ceinture et la Route ».

LR/MAP