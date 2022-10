Casablanca | La Fédération mondiale du Sport en Entreprise tient son AG

Partager Facebook

La Fédération Mondiale du Sport en Entreprise (WFCS) a tenu, samedi à Casablanca, son Assemblée Générale (AG) annuelle, pour la première fois au Maroc et dans le continent africain.

A cette occasion, l’Association pour la Promotion du Sport en Entreprise au Maroc (APSEM), a accueilli l’AG de la WFCS, dont elle est membre depuis juin 2019 et dont elle assure la Vice-Présidence en tant que représentant de l’Afrique.

L’Assemblée Générale de la WFCS a dressé un bilan des activités menées par la Fédération au cours de l’année 2021, et a consacré une partie de son ordre du jour à la tenue et à l’organisation des prochains Jeux Mondiaux du Sport d’Entreprise qui se tiendront à Léon (Mexique) en 2023, à Catane (Italie) pour l’édition 2024, et à Frederikshavn (Danemark) pour celle de 2026.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, Didier Besseyre, président de la Fédération Mondiale du Sport en Entreprise, s’est dit « particulièrement ravi » de la tenue de l’AG annuelle de la WFCS au Maroc, un pays qui « se positionne comme un leader sur le continent africain autour du sport d’entreprise, comme en atteste l’excellente qualité du Forum du Sport d’Entreprise organisé ce 30 septembre en présence du patronat marocain et avec le soutien de l’Etat », à travers la présence du ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa.

Il s’agit également, a-t-il souligné, de mettre l’accent sur les efforts importants de l’APSEM, membre de la WFCS, qui est une association « particulièrement bien structurée, même si elle n’a que trois ans d’existence » et qui œuvre en faveur de la promotion de la pratique du sport en entreprise au Maroc.

Par ailleurs, M. Besseyre a fait observer que « nous étions en train de réfléchir à l’organisation au Maroc des premiers Jeux Mondiaux du Sport d’Entreprise en Afrique ».

Les Jeux Mondiaux du Sport d’Entreprise ont traditionnellement lieu tous les deux ans, et se déclinent en une semaine de compétitions sportives ouvertes à toutes et tous. Ces manifestations accueillent autour de 8.000 participants de plus de 40 nationalités et réunissent plus de 200 entreprises issues d’une trentaine de pays. Les dernières éditions se sont tenues à Palma de Majorque (Espagne) en 2016, à la Baule (France) en 2018 et à Athènes (Grèce) en 2021 après deux reports liés à la pandémie de Covid-19.

De son côté, le président de l’Association pour la Promotion du Sport en Entreprise au Maroc, Younes El Mechrafi, s’est réjoui de l’accueil par l’APSEM de l’AG annuelle de la WFCS, qui se tient pour la première fois en terre africaine, avec la participation de nombreux pays.

« C’est un grand honneur pour le Maroc et pour l’écosystème sportif marocain d’accueillir cette assemblée générale dont les enjeux sont notamment de sensibiliser aux problématiques liées, entre autres, à la sédentarité et à l’obésité, qu’il faut absolument combattre par des pratiques saines dans la vie quotidienne que ce soit sur le lieu du travail ou le trajet domicile-travail », a-t-il noté.

Selon M. El Mechrafi, il y a aujourd’hui une prise de conscience des pouvoirs publics et de la société de ces problématiques, expliquant que « l’enjeu pour le Maroc c’est une meilleure santé, un meilleur bien-être, moins de dépenses relatives aux maladies professionnelles, et plus de productivité pour l’entreprise et le salarié ».

L’APSEM, lancée le 6 avril 2019 à l’occasion de la journée internationale du sport au service du développement et de la paix créée par l’ONU, a pour vocation de contribuer au bien-être et à l’inclusion des salariés ainsi qu’au développement de la performance collective des entreprises et de la société à travers le sport.

La mission de cette association, est parfaitement en ligne avec celle de la WFCS qui est une association à but non lucratif, créée en 2014 et rassemblant une trentaine de fédérations de sport d’entreprise et associations développant le sport en entreprise sur les différents continents.

Composées majoritairement d’entreprises de toutes tailles et de diverses activités, les associations et fédérations de chaque pays œuvrent pour la promotion de la pratique sportive en entreprise.

LR/MAP