Bourita | Les relations entre le Royaume du Maroc et la République d’Irak sont distinguées et enracinées

Les relations entre le Royaume du Maroc et la République d’Irak sont “distinguées” et “enracinées”, a affirmé samedi à Rabat le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

“Les relations entre les deux pays frères, fondées sur la fraternité sincère, la solidarité et la coopération, ont été de tout temps des relations fortes”, a souligné M. Bourita lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le vice-Président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères de la République d’Irak, Fuad Hussein, mettant en avant l’évolution importante de la coopération bilatérale au cours des dernières années, notamment à travers la mise en place de mécanismes de dialogue politique.

Le ministre a ajouté que son entrevue avec M. Hussein a été l’occasion de convenir de la tenue de la prochaine réunion de la Commission mixte en Irak avant la fin de l’année en cours, relevant que celle-ci se réunira désormais sur la base d’un commun accord, sous la présidence des ministres des Affaires étrangères des deux pays, alors qu’elle se tenait auparavant au niveau d’autres départements ministériels, le but étant de conférer une dimension plus globale aux relations bilatérales.

M. Bourita a, en outre, affirmé que l’accent sera mis sur le volet économique lors de la prochaine réunion de la commission mixte afin d’insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales et de tirer profit toutes les opportunités offertes pour les hommes d’affaires des deux pays.

L’Irak, a-t-il dit, peut constituer une plateforme pour le secteur privé marocain dans toute la région, de même que le Maroc est de nature à s’ériger en passerelle pour le secteur privé irakien vers l’Afrique de l’Ouest et du Centre, notant à cet égard qu’un forum économique maroco-irakien réunissant des hommes d’affaires des deux pays se tiendra prochainement pour explorer les opportunités de coopération économique.

Les deux parties ont pu consolider la mobilité entre le Maroc et l’Irak à travers une série de mesures relatives à l’octroi de visas, faisant observer qu’elles poursuivront cette dynamique tout en examinant d’autres opportunités à l’instar de la création d’une liaison aérienne à même de faciliter davantage les échanges et les interactions entre les deux peuples ainsi qu’entre les secteurs privés, a-t-il poursuivi.

M. Bourita a d’autre part insisté sur l’importance d’intensifier l’échange de visites entre les ministres en vue d’explorer les opportunités de coopération sectorielle dans des domaines clés, notamment la sécurité alimentaire, le tourisme, l’énergie et d’autres domaines.

Il a, par ailleurs, indiqué que le monde arabe a besoin d’un Irak stable et agissant, compte tenu de son rôle central dans toutes les questions arabes, notant que le prochain sommet arabe, prévu en Irak, sera une consécration de ce rôle régional important de la diplomatie irakienne sur les questions intéressant la nation arabe.

Saluant les progrès réalisés par l’Irak en matière de stabilité, de développement et d’infrastructures, M. Bourita a souligné que la visite au Maroc du chef de la diplomatie irakienne est “importante, réussie et à même d’ouvrir des perspectives plus larges aux relations bilatérales”.

LR/MAP