Maroc-Irak | Les relations bilatérales marquées par une coordination totale et intense (MAE irakien)

Le vice-Président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères de la République d’Irak, Fuad Hussein, s’est félicité samedi à Rabat du niveau de la coordination “totale” et “intense” marquant les relations maroco-irakiennes.

S’exprimant lors d’un point de presse conjoint à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie irakienne a souligné que cette coordination intensive couvre l’ensemble des domaines de la coopération bilatérale ainsi que nombre de questions internationales.

Le ministre irakien a rappelé, à cet égard, la réouverture de l’ambassade du Maroc à Bagdad qu’il a qualifiée de “pas important et de bond qualitatif sur la voie d’un plus grand développement et encadrement des relations bilatérales”.

M. Hussein a, dans ce contexte, mis l’accent sur l’importance de s’inspirer de l’expérience marocaine “pionnière” et “riche” en Afrique, notamment dans les domaines de l’économie, du tourisme et des énergies alternatives, appelant à élargir le champ du partenariat bilatéral sur la scène africaine en capitalisation sur la riche expérience marocaine.

Il a, de même, plaidé pour la consolidation de la coopération entre les secteurs privés des deux pays pour faciliter l’accès des hommes d’affaires à leurs marchés respectifs au regard des opportunités énormes qu’ils offrent, tout en insistant sur l’impératif de renforcer la connectivité aérienne en vue de promouvoir le secteur touristique dans les deux pays.

Le vice-Président du Conseil des ministres, ministre irakien des Affaires étrangères, a également indiqué que ses entretiens avec M. Bourita ont été l’occasion d’évoquer une série de questions relatives à la situation dans la région arabe, ainsi que plusieurs autres sujets d’ordre régional et international d’intérêt commun.

LR/MAP