Béni Mellal | Partenariat de la nouvelle génération pour la nouvelle marche marocaine de l’école de la diversité

“D’Essaouira à Béni Mellal et de Béni Mellal aux autres Régions du Maroc, la voie est désormais ouverte à un partenariat de la nouvelle génération pour ancrer et partager avec le plus grand nombre les enseignements et la centralité de nos diversités culturelles, spirituelles et mémorielles”, a affirmé, samedi à Béni Mellal, M. André Azoulay.

S’exprimant à l’occasion de la signature d’une convention scellant un partenariat inédit entre la Région de Béni Mellal-Khénifra, l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation, l’Association Essaouira-Mogador et le Centre de Recherches sur le Droit Hébraïque au Maroc, le Conseiller de SM le Roi et Président-Fondateur de l’Association Essaouira-Mogador a mis en relief “le caractère pionnier et exemplaire de cette convention qui associe pour le même objectif les élus, le ministère de l’Education Nationale et la société civile”.

“Il s’agit d’un véritable tournant qui donne corps et réalité au Momentum historique que vit le Maroc qui a choisi de reconnaître, enseigner et promouvoir la profondeur et la légitimité de nos histoires additionnées et de nos mémoires mêlées”, a ajouté M. Azoulay avant de souligner l’exceptionnel impact national, régional et international de la présence historique et emblématique de SM le Roi à Bayt Dakira le jour de son inauguration, le 15 janvier 2020 à Essaouira.

“C’est dans la même perspective et la même dynamique incarnées et portées par SM le Roi qu’il faut contextualiser l’initiative pionnière et visionnaire de notre Souverain avec la mise en place des curricula scolaires qui enseignent l’histoire du Judaïsme Marocain qui a désormais sa place dans notre système éducatif”, a encore déclaré M. André Azoulay en rappelant que depuis le début du mois de Février, plus d’une centaine de Clubs du Dialogue et de la Coexistence ont été créés à Essaouira et “que c’est la même dynamique qui prend son élan aujourd’hui à Béni Mellal”.

“Il nous revient maintenant de prendre la juste mesure de cet engagement volontariste, enthousiaste et citoyen de nos lycéens et collégiens pour cette nouvelle marche marocaine saluée tout autour de nous”, a conclu M. Azoulay en rappelant que cette “l’École marocaine de l’art de vivre-ensemble trouve toute sa force, son éclat et sa profondeur alors que fleurissent ailleurs le repli, la culture du déni et l’archaïsme de la fracture”.

Par ailleurs, une Convention de partenariat pour le développement des capacités et des rôles éducatifs, culturels et civiques de l’école marocaine a été signée, entre l’Association Essaouira-Mogador, l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Béni Mellal-Khénifra, et le Centre d’études et de recherches sur le droit hébraïque au Maroc.

Paraphée par le Conseiller de SM le Roi et Président-Fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, le directeur de l’AREF de Béni Mellal-Khénifra, Moustafa Slifani et Abdellah Ouzitane, président fondateur du Centre des études et de recherches sur le droit hébraïque, cette Convention vise à établir un cadre général de coopération et de partenariat entre les trois parties afin de renforcer et développer les capacités et les rôles éducatifs, culturels et civiques de l’école marocaine, promouvoir la culture de la citoyenneté et du civisme en milieu scolaire en plus de la promotion de la culture de tolérance et du vivre-ensemble à travers la mise en place de clubs de dialogue et de coexistence dans les établissements d’enseignement.

