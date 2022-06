Bahreïn | 1ère réunion du Comité de coordination du Forum de Néguev avec la participation du Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Royaume de Bahreïn a accueilli, lundi, la première réunion du Comité de coordination du Forum de Néguev, avec la participation de hauts fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères du Maroc, des Emirats arabes unis, de l’Egypte, des Etats-Unis d’Amérique et d’Israël.

La réunion, à laquelle le Maroc était représenté par Fouad Yazourh, Directeur général au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a été consacrée au suivi des conclusions du Sommet de Néguev, qui a réuni les ministres des Affaires étrangères des six pays le 28 mars.

Selon le sous-secrétaire du ministère bahreïni des Affaires étrangères pour les affaires politiques, Cheikh Abdullah bin Ahmed Al Khalifa, la réunion a porté sur la définition des tâches des groupes de travail pour renforcer la coopération et l’échange d’expériences entre les pays participants dans les différents domaines, économique, sanitaire, de l’éducation, de la sécurité et de l’environnement.

L’objectif est de renforcer la stabilité de la région du Moyen-Orient et de réaliser les aspirations de ses peuples en matière de sécurité pour parvenir à la paix, à la prospérité et à la coexistence dans une atmosphère de tolérance et d’harmonie entre toutes les religions, cultures et civilisations

Les hauts responsables des ministères des Affaires étrangères des pays participants ont affirmé, dans une déclaration finale conjointe, leur fierté des résultats du Sommet historique de Néguev en formant un cadre de coopération régionale, et leur intérêt commun à accroître la coordination et l’action collective à travers l’examen du cadre des travaux du Forum de Negev, et la définition de ses objectifs, ses méthodes de travail et sa structure.

Au cours de la réunion, les six groupes de travail ont été approuvés dans les domaines de l’énergie propre, de l’éducation et de la coexistence pacifique, de la sécurité alimentaire et de l’eau, de la santé, de la sécurité régionale et du tourisme.

Les six groupes de travail vont se réunir régulièrement au cours de l’année et soumettront leurs rapports au Comité de coordination avec pour objectif de soutenir les initiatives qui renforcent l’intégration régionale, la coopération et le développement au profit des peuples de la région.

Les participants ont souligné l’importance de mettre à profit les relations entre Israël et les pays arabes pour réaliser des progrès tangibles dans les relations israélo-palestiniennes et de résoudre le conflit actuel par la négociation, en tant que partie intégrante des efforts déployés pour parvenir à la paix juste, durable et globale dans la région.

Le Comité de coordination du Forum de Néguev s’est félicité de la tenue annuelle de la réunion ministérielle au niveau des ministres des Affaires étrangères des six pays, car il s’agit du principal organe présidentiel du forum, et de l’accueil par Israël d’une autre réunion du Comité de coordination à la lumière de son maintien à la présidence de l’actuelle session, jusqu’à la date de la tenue de la prochaine réunion ministérielle, au plus tard cette année, soulignant que l’approfondissement de la coopération régionale et la compréhension mutuelle entre les pays sont essentiels pour le succès de la région du Moyen-Orient dans la réalisation de la paix et de la prospérité à plus grande échelle.

LR/MAP