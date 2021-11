Automobile | Les exportations dépassent 58 MMDH à fin septembre

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les exportations du secteur automobile ont atteint près de 58,35 milliards de dirhams (MMDH) durant les neuf premiers mois de cette année, en augmentation 16,4% par rapport à la même période de 2020, selon l’Office des Changes.

Cette évolution s’explique par la hausse des ventes du segment de la construction (+22,4%), du segment du câblage (+7,7%) et de l’intérieur véhicules et sièges (+7,1%), précise l’Office qui vient de rendre public ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de septembre.

En parallèle, le nombre de voitures de tourisme exportées a affiché une hausse de 16,6% à 244.156 voitures à fin septembre 2021, ajoute la même source.

L’Office des Changes indique également que les ventes des phosphates et dérivés ont augmenté de 44,6% à près de 54,83 MMDH, expliquant cette évolution par l’accroissement des ventes des engrais naturels et chimiques (+10,52 MMDH) dû à l’effet prix en hausse de 56,5%. Les quantités exportées de ce produit, quant à elles, restent quasiment stables.

S’agissant des ventes du secteur agriculture et agroalimentaire, troisième secteur exportateur à fin septembre 2021, elles se sont situées à 49,77 MMDH, en hausse de 10%. Cette situation s’explique par une hausse simultanée des exportations de l’industrie alimentaire (+3,11 MMDH) et celles de l’agriculture, sylviculture et chasse (+1,29 MMDH).

De leur côté, les exportations du textile et cuir ont grimpé de 19,9%, en raison de la hausse des ventes des vêtements confectionnés de 3,07 MMDH et celles des articles de bonneterie de 1,3 MMDH. Néanmoins, ces exportations restent en deçà de celles réalisées durant la même période entre 2017 et 2019.

LR/MAP