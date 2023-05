Artisanat | 323 MDH de recettes d’exportations à fin mars (Ministre)

Partager Facebook

Les exportations des produits de l’Artisanat ont réalisé des recettes de 323 millions de dirhams (MDH) à fin mars 2023, en augmentation de 29% par rapport à la même période de l’année dernière, a affirmé, lundi à Rabat, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

En réponse à une question sur le soutien de l’artisan, posée par le Groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme lors de la session hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants, la ministre a souligné que le secteur a connu une importante reprise parallèlement à celle du tourisme, laquelle s’est poursuivie durant les trois premiers mois de cette année.

Et de rappeler que les recettes d’exportations des produits de l’artisanat, en 2022, ont dépassé pour la première fois, la barre d’un milliard de dirhams (MMDH).

S’agissant de la stratégie du ministère en matière de développement du secteur, Mme Ammor a indiqué qu’elle repose sur deux axes portant sur la structuration et l’organisation du secteur, ainsi que sur l’améliiration de la valeur ajoutée.

Pour le premier axe, il a été procédé à l’activation de la loi relative à l’exercice des activités de l’Artisanat, qui réglemente 172 métiers répartis entre la productivité et les services, permet de protéger les professions et les consommateurs, et offre aux artisans la possibilité de bénéficier de la couverture sociale, a-t-elle expliqué.

Quant au second axe, Mme Ammor a fait état d’un travail en faveur du développement de l’écosystème de la formation professionnelle et des infrastructures de base de la commercialisation et de la production, notant que le Maroc dispose actuellement de 64 infrastructures en cours de construction, en plus des efforts déployés via la Maison de l’Artisan pour réaliser des projets visant l’amélioration des exportations à travers la participation aux salons internationaux et la création de centres de la qualité et d’incubateurs des entreprises.

LR/MAP