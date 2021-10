Akhannouch et la vice-présidente colombienne louent le niveau distingué des relations bilatérales

Partager Facebook

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et la vice-présidente et ministre des Relations extérieures de Colombie, Marta Lucía Ramírez, ont loué, jeudi à Rabat, le niveau distingué des relations d’amitié unissant les deux pays.

Les deux parties ont salué le “niveau distingué des relations d’amitié unissant le Royaume du Maroc à la République de Colombie, marquées par un dialogue politique continu et constructif et par une convergence des points de vues au sujet de plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun, en plus de leur détermination à consolider la coopération sud-sud”, indique un communiqué du département du chef du gouvernement rendu public à l’issue d’un entretien entre les deux responsables.

A cette occasion, M. Akhannouch s’est félicité de la décision de la Colombie de donner des instructions à son nouvel ambassadeur à Rabat pour étendre la juridiction consulaire de l’ambassade sur tout le territoire marocain, ajoute le communiqué.

Les deux parties ont également passé en revue les perspectives de partenariat que permet le positionnement stratégique des deux pays, qui constituent deux portes d’entrée vers le continent africain, le monde arabe et l’Europe, pour l’un, et vers l’Amérique latine et les Caraïbes, pour l’autre, selon la même source.

Elles ont aussi réaffirmé leur volonté de renforcer la dynamique qui marque les relations bilatérales à tous les niveaux, notamment par l’intensification des échanges des visites entre les responsables, la régularité des consultations politiques bilatérales et la coordination au niveau des différents foras internationaux.

Mme Lucía Ramírez est en visite officielle au Maroc dans le cadre du renforcement des relations d’amitié et de coopération unissant les deux pays.

