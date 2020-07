Palestine | La position du Maroc contre le plan israélien d’annexion se démarque par son réalisme

Partager Facebook

La position du Maroc contre le plan israélien d’annexion de parties importantes de la Cisjordanie occupée se démarque par son réalisme et son aspect pratique, a souligné, M. Taleâ Saoud El Atlassi, président du Comité international de solidarité au peuple palestinien.

La position du Maroc rejetant le plan israélien revêt une “très grande importance” sur la scène régionale et internationale, d’autant plus que SM le Roi Mohammed VI est le Président du Comité Al-Qods, a relevé M. Saoud El Atlassi, qui était l’invité de l’émission “Mina Al Maghrib” (depuis le Maroc), diffusée par la chaine de télévision palestinienne.

Il a en outre rappelé que les positions officielles du Royaume ont toujours été contre les décisions et les politiques israéliennes hostiles aux Palestiniens, ajoutant qu’il s’agit de positions responsables en soutien à l’Autorité palestinienne et attachées aux résolutions internationales et aux droits nationaux palestiniens irréversibles.

Il a également mis l’accent sur les efforts constants du Maroc à préserver la paix et la sécurité dans la région.

M. Saoud El Atlassi a par ailleurs souligné que la position marocaine ne s’immisce pas dans les affaires internes palestiniennes, insistant sur le respect constant du Royaume de la volonté du peuple palestinien et de ses décisions.

De même, il a mis en avant la présence permanente du Maroc dans la Cisjordanie et la Bande de Gaza à travers des aides médicales et sociales dispensées aux populations locales.

Concernant les mesures prises par le Comité international de solidarité au peuple palestinien qui relève de l’Organisation de solidarité avec les peuples d’Afrique et d’Asie (OSPAA), il a indiqué que ce Comité a transmis à l’Onu sa position rejetant cette décision hostile à travers une lettre officielle et il se prépare désormais à intenter un procès auprès de la Cour pénale internationale.

Et de conclure que le Comité mène une campagne à large échelle pour recueillir les reconnaissances de l’État palestinien en particulier auprès des pays européens, le but étant de barrer la route aux agissements israélien visant à saborder la solution à deux Etats et l’établissement d’un Etat palestinien avec Al-Qods comme capitale.

