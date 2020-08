Office des Changes | Le beau geste envers les Marocains bloqués à l’étranger (Spécial FDT 2020)

Partager Facebook

Hassan Boulaknadel, Directeur général de l’Office des Changes

Tout au long de la crise sanitaire due au nouveau Coronavirus (Covid-19), l’Office des Changes (OC), dirigé par Hassan Boulaknadel, a adopté un ensemble de mesures préventives pour réduire le risque de contamination au virus et assurer la continuité du service public rendu à ses usagers.

Le dispositif de prévention déployé par l’Office, ainsi que les mesures à respecter pour lutter contre la propagation de la Covid-19, ont ainsi été explicités dans le Guide de reprise d’activité post-Covid19, spécialement conçu par l’Office. Ces mesures ont porté, essentiellement, sur l’organisation de l’accueil des usagers, le renforcement des procédures établies en matière d’hygiène, le respect des gestes barrières préconisés par les autorités sanitaires et l’utilisation des services en ligne mis en place par l’OC.

Outre sa mission qui consiste en la régulation du marché de changes et le suivi de l’évolution de certains indicateurs, notamment dans le domaine des investissements, l’Office des Changes a annoncé en avril 2020, l’octroi d’une dotation touristique exceptionnelle, aux Marocains bloqués à l’étranger à cause de la fermeture des liaisons aériennes, maritimes et terrestres décidée dans le cadre de la lutte internationale contre l’épidémie Covid-19. Les personnes souhaitant bénéficier de cette dotation exceptionnelle, n’avaient qu’à prendre attache avec leur banque, pour l’activation de cette rallonge exceptionnelle.

