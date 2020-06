OMS | La crise du COVID-19 révèle l’importance de la solidarité mondiale

Partager Facebook

La pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19) a mis en lumière l’importance de la solidarité mondiale, a souligné le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’un débat en commission au Parlement européen.

La santé ne devrait plus être considérée comme une charge mais comme un investissement, a affirmé M. Adhanom Ghebreyesus qui répondait aux questions des eurodéputés de la commission en charge de la santé publique sur la réponse de l’OMS à la crise du COVID-19 et les leçons à tirer de sa gestion, y compris en termes d’actions visant à prévenir la propagation de la maladie et à développer des traitements et des vaccins.

Il a insisté à cet égard que tous les pays du monde devraient renforcer les soins de santé primaires et la préparation aux crises, tout en soulignant la nécessité d’une coopération mondiale, et notamment d’un leadership européen en la matière.

Le directeur général de l’OMS a tenu à rappeler, en revanche, que même si la situation en Europe s’est considérablement améliorée, le COVID-19 circulait toujours dans le monde, avec un total de 4 millions de nouveaux cas le mois dernier.

Tout en saluant la campagne d’appel aux dons pour une réponse mondiale au coronavirus lancée par l’Union européenne (UE), qui a permis de récolter 9,8 milliards d’euros à ce jour, il a estimé qu’il fallait faire encore plus, faisant remarquer que si les scientifiques prévoyaient que nous pourrions disposer d’un vaccin d’ici un an, voire quelques mois plus tôt, la mise à disposition et la distribution du vaccin à toute la population sera un défi et nécessitera de la volonté politique. Une option envisagée serait, selon lui, de donner le vaccin seulement à ceux qui sont le plus vulnérables face au virus.

Le patron de l’OMS avait été interpelé à ce sujet par de nombreux eurodéputés qui estiment que la communauté mondiale devait coopérer, notamment sur le développement, la production et la distribution de vaccins contre le COVID-19, tandis que d’autres, tout en reconnaissant l’importance de l’OMS, ont pointé les erreurs de l’agence onusienne dans la réponse à la pandémie.

M. Adhanom Ghebreyesus qui a admis que tout le monde faisait des erreurs, a informé les députés européens qu’un panel indépendant allait très prochainement évaluer la réponse de l’OMS à la pandémie afin de tirer les leçons des erreurs commises.

De son côté, le directeur régional de l’OMS Europe, Hans Kluge, a résumé à cette occasion les leçons tirées de la pandémie en Europe en trois points: la nécessité d’un stock d’équipements médicaux, tels que les respirateurs et les masques, l’importance des indicateurs communs pour surveiller la pandémie, et l’impératif de la solidarité “car personne n’est à l’abri de la pandémie tant que tout le monde n’en est pas protégé”.

LR