CAM Relance | Le Groupe Crédit Agricole se mobilise pour la relance de l’économie

Dans le cadre de son approche volontariste et solidaire de soutien à l’économie nationale, le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) lance son dispositif de relance économique post-Covid-19. Cette relance économique a pour objectif d’accompagner les entreprises pour leur permettre de redémarrer ou de poursuivre leurs activités, souligne le Groupe CAM dans un communiqué.

Concernant aussi bien les entreprises en milieu urbain qu’en milieu rural, ce dispositif de financement, précise le Groupe, repose sur la mise en place de deux nouveaux produits destinés à soulager la trésorerie des entreprises et à leur permettre de faire face à ce nouveau défi. Il s’agit du produit CAM Relance qui est un crédit à moyen long terme qui cible l’ensemble des entreprises impactées par la crise du Covid-19, fait savoir le Groupe, notant qu’il est destiné au financement des besoins en fonds de roulement des entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions de dirhams (MDH).

Quant au produit CAM Relance TPE, il est un crédit à moyen long terme destiné aux entreprises de petite taille, personnes morales ou physiques (y compris les commerçants, les artisans, les coopératives et les professions libérales) réalisant un chiffre d’affaires ne dépassant pas 10 MDH.

Bénéficiant de la garantie de la CCG, ces deux produits sont proposés jusqu’à fin décembre 2020 et permettront de financer le besoin en fonds de roulement des entreprises avec des conditions avantageuses dont principalement : Un Taux d’intérêt bonifié, un Remboursement pouvant s’étaler sur 7 ans dont 2 ans de différé, une quotité de garantie pouvant atteindre 90% pour le produit Relance et 95% pour le produit Relance TPE, et un plafond du crédit corrélé au CA de l’entreprise, allant de 10 KDH à 100 MDH.

Tout en couvrant l’ensemble des secteurs de l’économie nationale, le Crédit Agricole du Maroc, fidèle à sa vocation historique de partenaire du monde rural et agricole accompagnera les entreprises agricoles et agro-industrielles pour lesquelles un intérêt particulier est accordé dans le cadre de ce dispositif, note la même source. Pour rappel, le Groupe Crédit Agricole du Maroc avait déjà alloué une enveloppe supplémentaire de crédit de 1,5 milliard de Dirhams (MMDH) en vue d’alléger l’impact du déficit pluviométrique de la campagne agricole 2019-2020.

Solidaire et engagé, le Groupe Crédit Agricole du Maroc, grâce à la consolidation de ses fondamentaux et de son exposition limitée aux risques induits par le Covid19 sur certains secteurs apportera tout l’appui nécessaire à l’ensemble du tissu entrepreneurial marocain et mettra toutes ses ressources au service des entreprises et de la relance économique, conclut le Groupe.

