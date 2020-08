ONHYM | Un Plan de Continuité d’Activité en riposte immédiate ! (Spécial FDT 2020)

Partager Facebook

Amina Benkhadra, Directrice Générale de l’ONHYM

La crise sanitaire due au nouveau Coronavirus (Covid-19) a engendré un ralentissement économique brutal. L’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), dirigé par Amina Benkhadra, a fait preuve d’adaptation face à cette situation inédite.

L’ONHYM a ainsi mis en place un Plan de Continuité d’Activité (PCA). Parmi ses objectifs, l’anticipation des retombées directes et indirectes de la Covid-19, la préservation de la santé et la sécurité du personnel de l’Office, l’anticipation de l’arrêt des chantiers et l’organisation des tâches essentielles à maintenir. Par ailleurs, l’Office a créé une Cellule de crise et de veille, chargée du suivi de l’application du PCA.

Parallèlement à l’ajustement du mode de travail de son personnel, l’ONHYM a également accéléré sa stratégie digitale. Déploiement de la signature électronique, réduction de la transmission des documents papiers, installation d’un bureau d’ordre virtuel, digitalisation des procédures…Des exemples parmi tant d’autres qui illustrent la capacité d’adaptation dont l’ONHYM a fait preuve durant cette crise sanitaire inédite. Aujourd’hui encore, l’Office poursuit sa mission avec professionnalisme et rigueur.

Dans le cadre de cette volonté continue de l’ONHYM d’ajouter sa pierre à l’édifice dans le secteur des hydrocarbures et des mines au Maroc, l’Office a signé un contrat de partenariat avec la société pétrolière «Conocophillips Morocco Ventures Ltd», portant sur la zone onshore «Mesorif » située au Nord du Royaume. Depuis juillet 2020, l’ONHYM est membre de la Commission Nationale de l’Hydrogène.

La création de cette commission intervient dans le cadre de l’accélération du renforcement des capacités du Maroc en matière de développement technologique du secteur des énergies renouvelables, dans le but de faire du Royaume, un des pays pionniers dans le domaine de la production des combustibles verts, et aller de l’avant vers la mise en place de nouveaux partenariats énergétiques à forte valeur ajoutée. C’est dire si l’engagement de l’ONHYM envers ses partenaires et collaborateurs demeure sans faille, grâce à l’engagement du Top management de l’Office, ses cadres dirigeants et l’ensemble du personnel de l’Office.

