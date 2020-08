OCP | De l’innovation plein les gestes ! (Spécial FDT 2020)

Partager Facebook

Mostafa Terrab, PDG du Groupe OCP

En tant que gestionnaire de l’une des principales ressources minérales du Maroc, fortement ancré sur le territoire national par la nature de ses activités et de son histoire, il est naturel que l’Office Chérifien des Phosphates (OCP), ait été en première ligne pendant la crise sanitaire due au nouveau Coronavirus (Covid-19).

Outre le soutien et l’accompagnement qu’il a apporté à des secteurs clés tels que la Santé, l’Education et l’Economie, l’Office dirigé par Mostapha Terrab, a mobilisé l’ensemble de ses collaborateurs. Ces derniers ont mis leurs compétences et idées novatrices au service du pays, en droite ligne avec les Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI pour faire face à cette pandémie sans précédent. Dans le but de contribuer à l’effort national de lutte contre la propagation de la Covid-19, les différents sites du groupe OCP et les équipes d’Act4Community (initiative de volontariat d’entreprise et de mécénat de compétence lancée par l’OCP), ont fourni aux services de santé publique, du matériel médical (respirateurs 100% marocains), de protection (bavettes et visières), des ambulances et des consommables.

Cette opération a concerné plusieurs villes marocaines, notamment Khouribga et ses environs, Safi, Laâyoune, Youssoufia et Casablanca. Dans un élan de patriotisme remarqué, qui n’est pas étranger à l’OCP, les collaborateurs du groupe parmi lesquels figuraient un grand nombre de volontaires, ont apporté une aide précieuse pour l’équipement de certains services non fonctionnels dans certains hôpitaux marocains (Boujaad, Oued Zem, Benguerir, El Jadida, Casablanca…). Côté Education, l’OCP a mis à la disposition des élèves et apprenants, un ensemble de ressources pédagogiques. Il était question d’apporter un soutien humain, technique et matériel à l’Université polytechnique Mohammed VI, les écoles 1337 et Youcode, les fondations OCP et le Lycée d’Excellence de Benguerir.

L’objectif consistait à appuyer les académies régionales d’éducation et de formation, pour la production de contenus pédagogiques, sous forme de 2.000 capsules d’apprentissage diffusées dans le cadre du plan de continuité pédagogique du ministère de l’Education nationale, suite à la suspension des cours en présentiel. Enfin, l’Office Chérifien des Phosphates a offert assistance et conseils à la population rurale, à travers des campagnes de sensibilisation dans des quartiers, centres de santé et marchés hebdomadaires. Les efforts de l’OCP se poursuivent encore à ce jour, pour aider le Maroc et les Marocains à traverser la crise du nouveau Coronavirus.

