Abdeltif Loudyi préside la réunion du conseil d’administration de l’ALEM

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi, a présidé, vendredi à Rabat, la réunion du Conseil d’administration de l’Agence de logements et d’équipements militaires (ALEM), consacrée à la présentation du bilan d’activité de l’Agence à fin 2024 et à l’adoption du programme d’action triennal 2025-2027 et du budget prévisionnel de l’ALEM au titre de l’exercice 2025.

A cette occasion, les membres du Conseil ont exprimé leur satisfaction quant au nombre important de projets d’investissements engagés entre 2007 et 2024 en faveur du personnel militaire et civil de l’Administration de la Défense nationale, visant à améliorer leurs conditions socio-économiques et leurs permettant d’accéder à la propriété d’un logement, tel que voulu par Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, indique un communiqué du ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense nationale.

Au cours de cette réunion, le ministre a mis en exergue les efforts engagés par l’Agence en vue de développer et de faciliter l’accès à l’habitat aux membres des Forces Armées Royales et au personnel civil de l’Administration de la Défense nationale, conformément à la Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi entoure cette frange de la population, et a rappelé la nécessité de poursuivre les actions de soutien des différents départements ministériels et institutions publiques membres du Conseil d’administration pour l’accompagnement des programmes de l’ALEM.

Au chapitre des réalisations de l’Agence à fin 2024, les membres du Conseil d’administration ont exprimé leur satisfaction quant aux actions entreprises par l’ALEM pour la réalisation des objectifs planifiés aussi bien en termes d’habitat militaire qu’au niveau de modernisation des installations et des infrastructures des Forces Armées Royales.

Dans ce cadre, il a été procédé, à fin 2024, à la réalisation de 15.700 logements locatifs de fonction, et à l’acquisition de 79.500 unités d’habitation destinées à l’accession à la propriété par le personnel de l’Administration de la Défense nationale auprès de l’ALEM, de ses filiales, de ses partenaires promoteurs immobiliers ou d’autres promoteurs immobiliers, dont près de 47.600 acquéreurs ont bénéficié de l’aide financière de l’État.

En outre, l’action de l’ALEM a été marquée par la délocalisation dans différentes villes du Royaume de certaines installations et infrastructures militaires, ce qui a permis la libération d’une importante assiette foncière, offrant ainsi d’importantes opportunités pour la mise en œuvre des projets d’aménagement urbain dans plusieurs villes du Royaume.

De même, et dans le cadre de la Haute Sollicitude dont entoure les membres des FAR, Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, a donné Ses Hautes Instructions pour la réalisation, à travers l’ALEM, et en concertation avec les ministères de l’Intérieur, des Finances, du Budget, de l’Habitat, de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie et du Groupe ALOMRANE, d’une opération d’envergure nationale consistant à octroyer à titre gracieux des lots de terrains de l’Agence au profit d’une frange des ressortissants de la Fondation Hassan II pour les OSAMAC, qui bénéficie également de l’exonération de frais d’enregistrement et d’immatriculation foncière.

A cet effet, l’Agence inscrit, dans le cadre de son plan d’action, la livraison de 4.760 lots restants au profit des ressortissants de la FHII pour les OSAMAC. Ainsi, dans le cadre de sa planification triennale 2025-2027, l’Agence prévoit la réalisation d’un programme d’investissement pour un montant global de 3,4 MMDH dont 1,4 MMDH au titre de l’exercice 2025. Ce programme permettra de réaliser près de 4.300 logements destinés à l’accession, de continuer à octroyer l’aide frontale, de réaliser l’opération “CHOUHADA” et de poursuivre la modernisation des bâtiments et des infrastructures militaires.

Le conseil a également arrêté les comptes annuels de l’Agence au titre des exercices 2022 et 2023, a approuvé le budget de l’année 2025 et le plan d’action et de financement des programmes d’investissement pour la période 2025- 2027.

Au terme de cette réunion, une lettre d’allégeance et de fidélité a été adressée à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, à l’occasion de la tenue du Conseil d’Administration de l’ALEM.

LR/MAP