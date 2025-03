Aéroport Marrakech-Menara | Suppression des dispositifs d’inspection

Partager Facebook

L’aéroport de Marrakech-Menara a supprimé, vendredi, les dispositifs d’inspection, scanners et portiques aux entrées permettant ainsi aux voyageurs d’accéder plus rapidement à l’aéroport et de bénéficier d’un parcours d’arrivée sans les longues files d’attente.

Cette avancée a été rendue possible grâce à la mobilisation des différentes autorités en charge de la sécurité aéroportuaire, notamment le ministère de l’Intérieur, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), et la Gendarmerie Royale, dont la coordination a permis de repenser le dispositif de contrôle, tout en maintenant des normes de sécurité strictes.

S’exprimant à cette occasion, la directrice de l’Aéroport de Marrakech-Menara, Nawal Mounir, a souligné que l’Office national des aéroports (ONDA) a optimisé la gestion des espaces et des flux, en réaménageant les zones de contrôle et en augmentant la capacité d’attente à l’arrivée.

Des renforts en ressources humaines et des équipements supplémentaires ont également été déployés pour assurer un service rapide et efficace, a-t-elle poursuivi dans une déclaration à la presse, précisant que ces actions ont pour finalité de réduire considérablement le temps d’attente, qui est passée à moins d’une heure en moyenne.

Elle a, dans ce contexte, affirmé que plusieurs projets supplémentaires sont également prévus, dont le réaménagement de la zone départ et la mise en place de nouveaux équipements de gestion, pour passer ce délai à une demi-heure, renforcer davantage la fluidité des formalités et améliorer la satisfaction des passagers.

Il est également question, a-t-elle dit, de la mise en place d’E-Gates, de l’ajout d’une nouvelle salle, ainsi que de nouvelles portes d’embarquement.

Et de conclure que l’ensemble de ces mesures sont rendues possibles grâce à la mobilisation du ministère de l’Intérieur, de la direction de l’immigration et de la surveillance des frontières, de la DGSN, de la Gendarmerie Royale, des services de la Douanes et des services de la Wilaya de Marrakech.

L’Aéroport de Marrakech-Menara est résolument tourné vers l’avenir avec un engagement à offrir à ses passagers une expérience plus fluide, plus rapide et plus agréable.

Ces mesures s’inscrivent dans la stratégie “Aéroport 2030” de l’ONDA visant à répondre au mieux aux attentes des voyageurs, tout en continuant à développer les infrastructures pour soutenir la croissance du tourisme et de la connectivité aérienne au Maroc.

LR/MAP