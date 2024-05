Abdellatif Hammouchi s’entretient avec l’ambassadeur d’Arabie Saoudite à Rabat

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Directeur général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire, Abdellatif Hammouchi, a reçu, vendredi à Rabat, l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d’Arabie Saoudite au Maroc, Sami bin Abdullah Al-Saleh.

Cette entrevue s’inscrit dans le cadre d’une visite de travail et de coopération effectuée par l’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite à Rabat au bureau du Directeur Général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire pour s’entretenir de différentes questions sécuritaires d’intérêt commun, indique une source sécuritaire.

Selon la même source, les deux parties ont passé en revue, au début de leurs échanges, les niveaux et formes de la coopération distinguée entre le Royaume du Maroc et le Royaume d’Arabie Saoudite dans le domaine de la sécurité, et ont examiné les mécanismes pour élargir cette coopération et la hisser au niveau des relations distinguées entre les deux pays frères.

Les deux parties ont également abordé la situation sécuritaire aux niveaux international et régional, évoquant les risques, les menaces et les répercussions de plusieurs crises émergentes dans l’environnement international et régional des deux pays.

À l’issue de l’entrevue, les deux parties ont souligné la volonté constante des deux pays frères de renforcer leur coopération sécuritaire et d’échanger leurs expertises et expériences dans le domaine de la police, de manière à permettre de consolider leur sécurité commune, ajoute-t-on.

LR/MAP