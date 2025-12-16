Abdelkader Amara s’entretient à Rabat avec l’Ambassadeur d’Australie au Maroc

Partager Facebook

Le Président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), M. Abdelkader Amara, s’est entretenu, mardi à Rabat, avec l’Ambassadeur d’Australie auprès du Royaume du Maroc, M. Damien Donavan, dans le cadre d’une visite de courtoisie, indique un communiqué du Conseil.

Au cours de cette entrevue, M. Amara a mis en avant le rôle fondamental du Conseil dans le renforcement des interactions entre les différentes composantes de la société civile organisée, le rapprochement des points de vue entre les partenaires économiques et sociaux, ainsi que dans la consolidation du développement durable et inclusif à travers la formulation d’avis et de recommandations, fruit d’une approche participative fondée sur l’écoute, la concertation, la mobilisation des expertises et l’implication des citoyennes et des citoyens, indique un communiqué du CESE.

À cet égard, M. Amara a souligné la spécificité du Conseil marocain par rapport à ses homologues à l’échelle internationale, notamment en matière de communication et d’information, à travers la publication au Bulletin Officiel et la tenue de rencontres de communication ouvertes aux médias portant sur ses rapports ainsi que les relations de coopération étroites qui le lient aux deux Chambres du Parlement, relève la même source.

Pour sa part, l’Ambassadeur d’Australie au Maroc a exprimé son appréciation du modèle institutionnel du CESE.

LR/MAP