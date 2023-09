Séisme | Le Centre de Transfusion Sanguine de Marrakech à pied d’oeuvre pour accueillir les donneurs de sang

Partager Facebook

Le Centre Régional de Transfusion Sanguine de Marrakech a annoncé que tous les moyens humains et logistiques sont mobilisés pour accueillir les donneurs de sang dans les meilleurs conditions possibles, pour venir en aide aux victimes du séisme qui a frappé vendredi soir la région d’Al Haouz.

“Nous lançons un appel d’urgence à l’ensemble des citoyens, notamment ceux de la ville de Marrakech, à faire don de leur sang pour venir en aide aux blessés”, a déclaré à la MAP, un responsable dudit Centre.

Les blessés, qui seront évacués vers les différents hôpitaux et structures de santé de la ville, auront certainement besoin de quantités importantes de sang, a ajouté ce responsable, précisant que le Centre ne lésine pas sur les moyens logistiques et humains, afin de réunir les conditions de réussite de cette noble opération de solidarité et d’entraide, tout en appelant à la générosité des Marocains et à leur sens élevé de responsabilité en pareille circonstance.

Une mobilisation de taille est également observée au niveau de plusieurs établissements de santé de Marrakech, à l’instar du Centre Hospitalier Mohammed VI, afin de prodiguer les soins nécessaires aux blessés.

Le séisme a fait 296 morts et 153 blessés dans les provinces et préfectures d’Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant, selon un bilan provisoire fourni tôt samedi par le ministère de l’Intérieur.

LR/MAP