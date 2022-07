Sahara | Le Portugal réitère son soutien au plan marocain d’autonomie

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre portugais des affaires étrangères, João Gomes Cravinho, a salué le plan d’autonomie présenté par le Royaume pour parvenir à une solution au différend autour du Sahara marocain, le qualifiant d’initiative ‘’significative’’ et de ‘’pas en avant’’.

“Le plan d’autonomie présenté par le Maroc est un plan important, significatif et un pas en avant’’, a affirmé, vendredi, le chef de la diplomatie portugaise, dans une déclaration à l’agence de presse Lusa.

Selon M. João Gomes Cravinho, il serait maintenant opportun ‘’qu’il y ait un mouvement pour débloquer la situation’’ actuelle de ce dossier.

“Le Portugal est un voisin. Nous avons d’excellentes relations avec le Maroc et l’Algérie. Nous comprenons qu’il serait très important de réaliser une avancée vers la pacification de cette situation”, a ajouté le responsable portugais, en marge de la session de clôture du cycle de conférences “Diplomatie et indépendance du Portugal” au Palais de l’Indépendance à Lisbonne.

Il a indiqué, à cet égard, avoir adressé une invitation à l’Envoyé Personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour le Sahara marocain, M. Staffan de Mistura, pour visiter le Portugal.

“Ce que nous voulons souligner, c’est notre soutien au processus que les Nations unies sont en train de développer, et nous pensons qu’au terme de ces décennies, nous devrions chercher à nous entendre”, a relevé le chef de la diplomatie portugaise.

L’initiative d’autonomie proposée par le Maroc en 2007 pour mettre un terme au conflit artificiel autour du Sahara marocain gagne de plus en plus en notoriété, en crédibilité et en prestance.

Après les États Unis, de nombreux pays africains, arabes et asiatiques, c’était autour de l’Allemagne, de l’Espagne et tout récemment des Pays Bas de reconnaître le plan d’autonomie comme étant la seule solution sérieuse, crédible et réaliste au différend régional créé de toutes pièces autour du Sahara marocain.

LR/MAP