Riyad | Coup d’envoi de la COP16 sur la lutte contre la désertification

Les travaux de la 16e session de la Conférence des Parties (COP16) de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) se sont ouverts, lundi à Riyad, avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté à cette conférence, qui se poursuit jusqu’au 13 décembre, par une délégation conduite par le Directeur général de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), Abderrahim Houmy.

Reconnu pour son rôle actif au sein des forums internationaux liés aux enjeux environnementaux, le Maroc partage à cette occasion sa riche expérience en matière de gestion durable des terres et de lutte contre la désertification. Dans le cadre de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume a initié des stratégies novatrices, notamment la stratégie “Forêts du Maroc 2020-2030” visant à préserver les ressources naturelles et à renforcer la résilience des zones vulnérables.

En tant que point focal national pour la mise en œuvre de la CNULCD au Maroc, l’ANEF a pris les dispositions nécessaires pour l’installation d’un pavillon représentant le Royaume, et qui servira de plateforme pour présenter les bonnes pratiques et les réussites du Maroc en matière de lutte contre la désertification et de gestion de la sécheresse. De plus, un programme de side-events y sera organisé par l’ANEF et ses partenaires.

Ces rencontres permettront de mettre en lumière les réalisations nationales, de partager les bonnes pratiques et d’identifier des opportunités de coopération régionale et internationale, avec une attention particulière qui sera portée à l’intégration des communautés locales, essentielles dans les efforts de préservation.

À travers sa participation à la COP16, l’ANEF réaffirme l’engagement du Maroc en faveur d’une coopération internationale renforcée, indispensable pour relever les défis posés par la désertification.

La COP16 sur la lutte contre la désertification coïncide avec le 30ème anniversaire de la CNULCD, l’une des trois Conventions de Rio aux côtés de celles sur le climat et la biodiversité. Cette conférence se déroulera pour la première fois dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), une zone particulièrement vulnérable aux impacts de la désertification et de la sécheresse.

Face à la menace grandissante de la désertification intensifiée par les effets du changement climatique, cet événement réunira les 197 Parties signataires de la Convention pour promouvoir des solutions concrètes et innovantes.

À l’échelle mondiale, la sécheresse a touché plus de 1,5 milliard de personnes au cours des deux dernières décennies, entraînant des pertes économiques estimées à 124 milliards de dollars (UNDRR, 2021).

