Rencontre à Rabat avec les conseillers parlementaires dans les départements ministériels

Le ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le parlement a organisé, mercredi à Rabat, une rencontre de communication inscrite dans le cadre du renforcement de la coordination entre les responsables dudit ministère et les conseillers parlementaires dans les différents départements ministériels.

Lors de cette rencontre, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a salué les conseillers parlementaires pour leur implication dans l’accomplissement de leurs missions, rapporte un communiqué du ministère parvenu à la MAP, avant d’estimer que cette séance de travail est l’occasion de renforcer les canaux de communication et de concertation et aussi d’échanger les vues au sujet des questions se rapportant aux missions de coordination et de coopération entre l’ensemble des composantes du gouvernement et le parlement.

Il a également souligné la nécessité de redoubler d’efforts pour consolider les bases d’une coopération efficiente et porteuse à même d’aplanir les difficultés posées au quotidien devant les conseillers parlementaires et in fine tirer vers le haut le niveau de la coordination et de la coopération entre les pouvoirs exécutif et législatif.

Le ministre a aussi noté que cette première rencontre de communication traduit l’engagement de son département à améliorer les rapports et la réactivité entre le gouvernement et les deux chambres du parlement, relevant aussi les rôles de ce ministère sur le plan de la consolidation des liens de coopération entre les pouvoirs exécutif et législatif.

Le communiqué ajoute que les conseillers parlementaires ont, tour à tour, soulevé des questions relatives à la gestion des missions de coordination et de facilitation du travail des départements ministériels au sein du parlement.

Cette rencontre a été marquée par la présentation d’un exposé sur ”l’espace réservé aux départements ministériels pour la gestion des travaux du gouvernement au parlement”, qui fait partie des composantes du système informatique intégré destiné à gérer et à suivre le travail du parlement, à contrôler le gouvernement et à évaluer les politiques publiques.

Un espace qui vise à optimiser l’usage de l’outil numérique et à améliorer le rendement du ministère sur le plan des relations avec le parlementaire, outre l’harmonisation de ce système avec les nouvelles dispositions constitutionnelles, juridiques et organisationnelles, précise la même source, notant aussi que cette plate-forme électronique simplifie également la communication avec l’ensemble des départements ministériels tout en offrant la possibilité d’accéder aux statistiques concernant les questions posées par les parlementaires aux membres du gouvernement.

