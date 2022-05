Le Maroc, l’UA et l’ONU célèbrent l’Afrique de l’espoir, de la diversité et du dynamisme

Le Maroc, l’Union africaine, le Groupe africain aux Nations Unies et l’ONU ont célébré, mercredi à New York, la journée de l’Afrique, sous le thème “L’Afrique peut nourrir le monde”.

L’Afrique a toujours occupé une place de choix dans la politique étrangère du Maroc. En effet, le Royaume fait continuellement montre d’un attachement indéfectible à sa profondeur africaine, en érigeant l’émergence et l’unité du continent en priorité, et ce en droite ligne des Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

A l’occasion de cette journée et en présence de l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, la Mission d’observation de l’Union africaine auprès de l’ONU et le Groupe des ambassadeurs africains à l’ONU ont organisé une cérémonie de célébration de cet évènement.

Dans ce cadre, la Mission permanente du Maroc auprès de l’ONU a mis en place un stand mettant en avant l’art culinaire marocain et les richesses artisanales d’un Royaume millénaire et ancestral, et ce en l’honneur des ambassadeurs et du corps diplomatique accrédité à l’ONU.

Le stand marocain a également mis à l’honneur l’arbre endémique de l’arganier et mis en exergue son écosystème et ses produits de terroir, deux semaines après la célébration par les Nations Unies de la journée internationale de ce patrimoine de l’humanité.

A l’occasion de la célébration de la journée d’Afrique, des messages de félicitations ont été adressés par le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le président en exercice de l’UA, Macky Sall, président du Sénégal, le président de l’Assemblée générale de l’ONU, Abdulla Shahid, le président du Conseil économique et social de l’ONU (ECOSOC), Collen Vixen Kelapile, et le représentant permanent de la Mauritanie à l’ONU, Sidi Mohamed Laghdaf, président du Groupe africain pour le mois de mai.

Dans ces messages, l’accent a été mis sur les moyens à même de renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire dans le continent africain et d’y consolider les systèmes agro-alimentaires, sanitaires et sociaux en vue de l’accélération du développement humain, social et économique.

Aussi, une exposition a été organisée à cette occasion pour mettre en lumière les produits alimentaires des cinq régions du continent africain.

La Journée de l’Afrique marque la fondation en 1963 de l’Organisation de l’Unité africaine, désormais connue sous le nom de l’UA, et offre une occasion annuelle de réfléchir aux défis et aux réalisations du continent.

LR/MAP