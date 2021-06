Rabat | Préserver la “mémoire parlementaire” à travers un musée national dédié

Partager Facebook

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki a souligné, à Rabat, l’importance de préserver la “mémoire parlementaire” marocaine à travers la création d’un musée national dédié.

M. El Malki s’exprimait lors de la cérémonie d’inauguration mercredi de l’exposition “Mémoire parlementaire” au siège de la Chambre des représentants.

Il a notamment plaidé en faveur d’une réflexion sur un projet de musée national consacré à l’histoire du Parlement et de la législation ainsi qu’au “capital” constitutionnel et politique du Maroc.

Cité dans un communiqué de la première chambre, M. El Malki a émis le souhait de voir le Maroc contemporain et démocratique disposer d’un espace vaste, riche en contenus, idées, présentations, propositions et symboles, un espace qui soit parmi les marques distinctives du Royaume et du peuple marocain.

Il a, par ailleurs, indiqué que cette exposition est le fruit d’une coopération fructueuse entre la Chambre et l’Institution Archives du Maroc, dans le cadre des accords de partenariat signés entre les deux parties, notant que la “mémoire parlementaire” dans son ensemble, y compris celle de la Chambre des représentants, est “une partie riche et importante” de l’histoire politique contemporaine du Maroc.

“Il s’agit d’une histoire de lutte, de générosité et d’accumulation, où rayonne la présence de trois grands Rois: Feu Mohammed V, Héros de la libération, Feu Hassan II, le Roi bâtisseur, que Dieu ait leur âme, et Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, poursuit le communiqué.

M. El Malki a en outre fait savoir que l’histoire de l’institution législative est liée à des personnalités et symboles nationaux de diverses références et familles politiques et intellectuelles, ainsi qu’à des leaders de l’action parlementaire ou ayant contribué à son enrichissement.

“Il s’agit d’une histoire qui se complète avec l’histoire constitutionnelle, politique et juridique du Maroc, avec notre histoire partisane, et avec notre histoire sociale, économique et culturelle, tant en termes de prolongements sociétaux de l’institution législative qu’en termes de sa production législative, de contrôle et diplomatique, ainsi que dans ses positions sur nos grandes questions nationales, à leur tête celle de notre intégrité territoriale” et les questions arabe, islamique, africaine et méditerranéenne, relève la même source.

Dans ce contexte, M. El Malki a exhorté les anciens présidents de la Chambre des Représentants, ainsi que toutes et tous les ancien(e)s et actuel(e)s député(e)s, à faire don de copies de leurs albums de photos et documents pour “contribuer à la constitution de l’archive parlementaire” du Maroc, conclut le communiqué.

