Le Maroc, un acteur clé pour la paix et la sécurité au Maghreb et en Afrique

Le Maroc est un acteur clé pour la paix et la sécurité aussi bien au Maghreb qu’en Afrique, a affirmé, mercredi à Rabat, le général de division Michael J. Turley de la Garde nationale de l’Etat américain de l’Utah.

Dans une interview exclusive à M24, la chaîne d’information en continu de l’Agence marocaine de Presse (MAP), le général Turley a indiqué que le Maroc et ses Forces Armées Royales sont des acteurs majeurs qui agissent pour la paix et la sécurité aussi bien au Maghreb qu’à travers l’ensemble du continent africain.

“Je suis profondément convaincu que le Maroc joue un rôle leader à la fois au niveau du Maghreb qu’à l’échelle de l’Afrique. Je vois le Royaume comme un pourvoyeur de paix et de sécurité non seulement au Maghreb et dans la région mais dans l’ensemble du continent africain”, a-t-il insisté.

Le général Turley a en outre souligné l’exemplarité du partenariat liant la Garde nationale de l’Utah et les Forces Armées Royales depuis 2003, relevant que ce partenariat représente un modèle au niveau du continent africain.

Cette coopération a certes démarré doucement, mais “avant la pandémie de Covid, nous réalisons environ 35 engagements par an”, a-t-il fait observer, assurant à ce propos qu’il existe une interaction très forte et active entre les deux parties dans le cadre de ce partenariat mutuellement bénéfique.

“Nous apprenons beaucoup de nos partenaires marocains et espérons que nous apportons aussi une certaine contribution aux Forces armées Royales marocaines”, a-t-il enchaîné.

Il a par la suite affirmé que l’African Lion, le plus grand exercice militaire annuel sur le continent africain, qui se tient actuellement et auquel participe régulièrement le Maroc, revêt une importance considérable pour les États-Unis, notant que ces manoeuvres militaires d’envergure, qui revêtent aussi une importance significative pour le Royaume, illustrent le leadership du Maroc au Maghreb, mais aussi sur l’ensemble du continent.

“Cet exercice rassemble d’autres acteurs de différents pays africains et leur offre l’occasion de tirer parti de l’expérience du Maroc”, a-t-il dit, soulignant que les Etats-unis “considèrent le Maroc comme pourvoyeur de paix et de sécurité dans toute la région. Il s’agit donc d’un exercice très bénéfique”.

Le général Turley a, d’autre part, mis en relief la densité et la solidité des relations d’amitié et de coopération séculaires liant le Maroc et les Etats-Unis, faisant remarquer que ces “relations sont encore plus fortes et consistantes qu’elles ne l’ont jamais été auparavant”. “Nous nous réjouissons de poursuivre sur cet élan dans le futur et sur cette lancée bénéfique aussi bien pour les États-Unis que pour le Royaume du Maroc”, a-t-il conclu.

LR/MAP