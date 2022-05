Rabat | Le renforcement de la coopération judiciaire au cœur des entretiens de Ouahbi avec une délégation mauritanienne

Partager Facebook

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi a eu, lundi à Rabat, des entretiens avec une délégation judiciaire mauritanienne, conduite par l’Inspecteur général de l’administration judiciaire et pénitentiaire, Jemal Ould Agatt, qui ont porté sur les moyens de renforcer la coopération judiciaire entre les deux pays.

La visite de la délégation mauritanienne intervient dans le cadre de la coopération fructueuse et de la coordination entre le ministère de la Justice et son homologue mauritanien, dans le but de développer l’action commune et de prendre connaissance de l’expérience du Royaume dans le domaine de la justice et de la modernisation de l’administration et du système judiciaires.

Dans une déclaration à la presse, M. Ouahbi a indiqué que cette visite vise à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine judiciaire, notamment sur le plan de la numérisation, ainsi qu’à favoriser l’échange des expériences sur un ensemble de lois et le partage des expertises concernant certaines conventions internationales relatives à l’extradition et aux litiges civils.

Les discussions ont également porté sur le droit de la famille, a fait savoir le ministre, soulignant que la coopération bilatérale ne se limite pas seulement au domaine judiciaire, mais s’étend également à d’autres domaines en raison des liens fraternels solides qui unissent les deux pays.

De son côté, M. Agatt a indiqué que la visite de la délégation mauritanienne, qui se rendra dans plusieurs institutions judiciaires marocaines, vise à prendre connaissance de l’expérience marocaine dans le domaine de l’administration judiciaire, de la transformation numérique, de l’inspection administrative et financière, ainsi que de la coopération dans la lutte contre la criminalité transfrontalière.

Il a affirmé, par ailleurs, que les autorités judiciaires de son pays veillent à renforcer les liens bilatéraux de coopération judiciaire en tirant profit de l’expérience marocaine, ajoutant que son pays ambitionne de bénéficier de cette expérience distinguée pour soutenir les efforts de réforme judiciaire en Mauritanie.

LR/MAP