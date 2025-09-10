Rabat accueille la 5e réunion de la Commission consultative pour le développement industriel

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les travaux de la 5e réunion de la Commission consultative de développement industriel, organisée par l’Organisation arabe pour le développement industriel, de normalisation et des mines (AIDSMO), se sont ouverts mercredi à Rabat, avec la participation des chefs et des membres des délégations arabes ainsi que de représentants de l’Organisation de consultation industrielle du Golfe (GOIC).

L’ordre du jour de cette réunion comprend l’examen des développements et des nouveautés de la plateforme de demandes et d’offres de produits industriels et miniers “APIP.online”, ainsi que la présentation du guide de travail de l’équipe chargée de la recherche et de l’innovation dans le secteur industriel, élaboré par l’Organisation en application de la recommandation émise lors de la 4e réunion de la Commission.

Présidée par le vice-ministre du Développement industriel au ministère de l’Industrie et des Richesses minérales du Royaume d’Arabie saoudite, Al-Badr bin Adel Foda, cette réunion met l’accent sur le projet de stratégie d’intégration industrielle arabe, dont l’idée a été lancée lors de la première réunion de cette Commission et qui a été approuvée par les membres du Conseil exécutif de l’Organisation et soutenue par les ministres chargés des Affaires industrielles, qui en ont adopté le cadre général lors de la réunion de l’Assemblée générale tenue à Rabat en juin 2024.

Dans une allocution de circonstance, le directeur de l’AIDSMO, Adel Al-Saqer, a souligné que grâce aux efforts et aux orientations du comité directeur du projet stratégique et à la coopération des points focaux des ministères de l’Industrie et des Mines et des autres parties concernées, l’équipe technique consultative du projet, composée d’experts de l’AIDSMO et du GOIC, a pu progresser dans la mise en œuvre de toutes les étapes de préparation de cet important projet, en s’inspirant des directives des ministres, des décisions du Conseil exécutif et des recommandations de cette Commission, note l’AIDSMO dans un communiqué.

M. Al-Saqer, a salué cette progression en dépit des difficultés et des défis, souhaitant que cette stratégie constitue une valeur ajoutée et une étape importante vers le renforcement de la coopération et du partenariat complémentaire.

L’élaboration et la mise en œuvre du projet de stratégie d’intégration industrielle arabe nécessitent l’implication et l’engagement de l’ensemble des acteurs des secteurs public et privé, a poursuivi le directeur général de l’Organisation.

À cet effet, la discussion du projet de stratégie a bénéficié d’une large participation des parties prenantes au développement industriel dans la région arabe, incluant les ministères, instances, fédérations, organisations et le secteur privé, a-t-il fait savoir, précisant que ces parties ont également été conviées à des ateliers virtuels, au cours desquels ont été présentés les axes, objectifs, programmes et projets proposés, ainsi que le mécanisme de mise en œuvre et de gouvernance, avec des explications détaillées et la prise en compte des observations et propositions formulées.

M. Al-Saqer a relevé qu’au cours de cette réunion, il sera procédé à l’examen du projet complet de la stratégie d’intégration industrielle arabe, avec une recommandation de le soumettre au Conseil exécutif de l’Organisation pour approbation, puis à l’Assemblée générale pour adoption.

LR/MAP