Province de Taourirt | Lancement de projets de développement à l’occasion de la Fête de l’Indépendance

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les infrastructures de base dans la province de Taourirt ont été renforcées avec le lancement, samedi, de plusieurs projets de développement, et ce à l’occasion de la célébration du 68è anniversaire de la Fête de l’Indépendance.

Le gouverneur de la province de Taourirt, Larbi Touijer, accompagné d’élus, de chefs de services extérieurs et des représentants des autorités locales, a procédé à l’inauguration d’un dispensaire rural au douar Bni Koulal dans la commune d’Oued Za, d’un coût total estimé à environ 1,4 million dirhams (MDH), financé par le Fonds de développement rural et des zones de montagne, dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural.

Bâti sur une superficie totale de 700 mètres carrés (222 m2 couverts), ce projet, réalisé en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection Sociale et la collectivité concernée, comprend une salle pluridisciplinaire, une salle de soins, un entrepôt, une pharmacie, ainsi que des logements de fonction, entre autres. Ce dispensaire vise à améliorer l’offre de santé dans la province et rapprocher les services de santé de la population locale.

Au niveau de la commune de Debdou, le gouverneur de la province et la délégation l’accompagnant ont lancé les travaux de création d’une colonie de vacances, qui sera réalisée sur une superficie totale de 46.700 mètres carrés (dont 3.500 mètres couverts), avec une enveloppe financière estimée à 19 MDH.

Ce projet, qui sera réalisé en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et la collectivité territoriale de Debdou, comprend un restaurant, une cuisine et ses annexes, une salle multifonctionnelle, trois ateliers d’orientation, huit logements d’hébergement, des logements de fonction, un théâtre en plein air et des blocs sanitaires, en plus d’autres dépendances.

L’objectif étant de faire de la ville de Debdou une destination touristique pour les amateurs de tourisme de montagne et écologique, compte tenu de sa richesse culturelle, historique et environnementale, à même de créer des opportunités d’emploi au profit des jeunes de la région.

De même, le coup d’envoi du championnat régional de cross-country a été donné à la commune de Sidi Ali Belkacem. Cet événement a été organisé par le Club chabab Taourirt d’Athlétisme sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme, et en coordination avec la Ligue de l’Oriental d’athlétisme.

LR/MAP