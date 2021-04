Promouvoir la pratique sportive | La MDJS lance nt7arko Celebrity

Partager Facebook

Nt7arko Celebrity, un pas de plus dans l’encouragement et la promotion de la pratique sportive par l’exemple.

La MDJS enrichit encore une fois sa plateforme Nt7arko, lancée initialement en 2016 à travers des capsules TV diffusées sur 2M et largement plébiscitée par le public, avec Nt7arko Celebrity où Hicham Masrar emmène des célébrités se confronter à des sports différents, et parfois inattendus.

Issus de la nouvelle génération, ces visages incontournables du paysage culturel et artistique marocain accompagnent Hicham Masrar le temps d’un épisode convivial et challenging autour de leur passion pour le sport.

Les téléspectateurs découvrent ainsi leurs stars préférées sous un nouveau jour, les motivant à chaque épisode et les encouragent à bouger!

La MDJS, acteur sociétal par excellence

Avec ce programme, la MDJS acte sa mission sociétale et apporte sa contribution à la promotion et à l’encouragement de la pratique sportive et à l’adoption d’un mode de vie sain.

Le programme Nt7arko Celebrity comprend 15 capsules, diffusées sur 2M du lundi 22 mars au vendredi 9 avril tous les jours (hors week-end) à 21H15.

Partenaire N°1 du sport national, la MDJS est impliquée et mobilisée dans l’encouragement et la promotion de la pratique sportive comme levier d’inclusion et de bien-être.

Depuis son lancement initial en 2016, le programme Nt7arko a été régulièrement enrichi et renouvelé notamment avec «Nt7arko app», une application mobile de coaching sportif à domicile. L’application Nt7arko, 100% marocaine et gratuite, a été lancée au début de la période de confinement en Mars 2020, en versions Android et iOS afin d’assurer sa disponibilité pour le plus grand nombre. Elle comporte notamment des programmes d’entrainements personnalisés avec plus de 350 exercices en format vidéo.

Toujours pendant le confinement, la MDJS a aussi lancé « Nt7arko F’dar » qui a permis à des dizaines de milliers de marocains et de marocaines de poursuivre une pratique sportive sécurisée et responsable chez eux.

Au cours de cette période, les 10 capsules diffusées en Prime time sur 2M TV ont cumulé 49 millions de spectateurs tandis que l’application, qui affiche plus de 80.000 téléchargements, a été classée dans le Top 5 des applications les plus téléchargées au Maroc entre mars et juin 2020.

En 2019 et 2020, Nt7arko a été le programme le plus regardé sur 2M avec plus de 8 millions de téléspectateurs pendant plus d’un mois et 25 capsules diffusées.

