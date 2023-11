Produits du terroir | Le Maroc représenté par 25 coopératives à Abu Dhabi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un total de 25 groupements producteurs des produits du terroir représentent le Maroc au Salon International de l’Alimentation qui se tient du 27 au 29 novembre à Abu Dhabi.

Organisée par l’Agence pour le Développement Agricole (ADA), cette participation vise à renforcer les acquis du Royaume dans le domaine de l’exportation des produits du terroir, de développer de futurs partenariats et de diversifier les débouchés pour l’offre marocaine dans le circuit international, indique l’ADA dans un communiqué.

Implanté sur une superficie de près de 300 m², le pavillon marocain représente les douze régions du Royaume regroupant plus de 2.600 adhérents, précise la même source, soulignant que l’ADA aspire poursuivre son engagement pour accompagner les coopératives des produits du terroir, dans le sillage de la stratégie “Génération Green 2020-2030”.

Ainsi, l’ADA ambitionne d’ouvrir de grandes portes aux exposants sélectionnés avec soin afin de démontrer fidèlement la grande diversité et le dynamisme de l’offre marocaine aux 18.000 professionnels attendus lors de cet événement.

Au programme de ces 3 jours du salon, des rencontres B to B sont prévues entre les différents exposants et les représentants d’exportateurs potentiels du Moyen Orient, notamment les centrales d’achats, les chaînes de grande distribution.

Étant la clef de voûte de la participation à ce salon, ces rencontres ont été précédées par un laborieux travail de préparation et de prospection par l’ADA afin d’assurer un meilleur matching entre l’offre et la demande et ce, dans l’unique objectif de réussir le positionnement des produits du terroir marocain dans un marché de plus en plus compétitif.

Alliant à la fois authenticité et modernité, le pavillon reflète un Maroc contemporain riche de son histoire et de sa culture. Il offre une agréable expérience d’immersion dans le patrimoine culturel du Royaume, moyennant une série d’animations culinaires performées par un grand chef cuisinier mettant en valeur la générosité de la gastronomie et de l’hospitalité marocaines.

Le Salon International de l’Alimentation à Abu Dhabi se présente comme l’une des plus grandes manifestations regroupant les professionnels du secteur alimentaire au niveau de la région du Moyen-Orient. Il accueille cette année 1.300 exposants représentant environ 50 pays.

LR/MAP