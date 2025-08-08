PLF 2026 | Quatre grandes priorités fixées selon les Hautes Orientations Royales

Partager Facebook

Le projet de loi de finances (PLF) au titre de l’exercice 2026 fixe, en application des Hautes Orientations Royales, quatre grandes priorités, traçant les contours d’une nouvelle étape, selon la note d’orientation dudit projet adressée par le Chef du gouvernement aux départements ministériels.

Il s’agit de la consolidation de l’émergence du Royaume, l’équilibre entre le développement économique et la justice sociale et spatiale, la consolidation des fondements de l’État social et l’accélération des grandes réformes structurelles, ainsi que la préservation de l’équilibre des finances publiques, précise cette note.

Ces orientations fixent comme cap la consolidation de l’émergence du Royaume, en mobilisant tous les leviers de croissance, d’investissement et de réformes pour renforcer la résilience économique et la compétitivité nationale, souligne la note.

Elles affirment également la priorité accordée par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI à la justice spatiale, à travers la réduction des disparités sociales et spatiale, dans une logique de développement équilibré et inclusif à l’échelle nationale, ajoute la même source.

Le Maroc engage ainsi une nouvelle phase de transformation fondée sur la promotion de l’emploi, le renforcement des services sociaux de base, la préservation des ressources hydriques et la mise à niveau territoriale intégrée, relève la note d’orientation.

Ainsi, le PLF 2026 vise à consolider l’émergence économique, conformément aux Hautes Orientations Royales contenues dans le discours de Sa Majesté le Roi, à l’occasion du 26ème anniversaire de la fête du Trône, à travers une dynamique d’investissement soutenue, le renforcement des métiers mondiaux du Maroc et une montée en puissance industrielle qui positionnent durablement le Royaume sur les chaînes de valeur mondiales.

Par ailleurs, le PLF 2026 consolide la vision Royale basée sur l’équilibre entre le développement économique et la justice sociale et spatiale, en fixant comme priorité l’élaboration d’une nouvelle génération de programmes de développement territorial fondés sur la valorisation des spécificités locales, la consolidation de la régionalisation avancée et le principe de complémentarité et de solidarité entre les entités territoriales.

Dans ce sens, le PLF 2026 place la réduction des disparités sociales et spatiales au cœur de son action, couvrant notamment la promotion de l’emploi, le renforcement des services sociaux de base, l’adoption d’un modèle de gestion proactive et durable des ressources en eau et le lancement des projets de mise à niveau territoriale intégrée.

Par ailleurs, le renforcement de l’action sociale de l’État vers plus de ciblage et d’efficacité, à travers la généralisation des aides directes, l’élargissement de la couverture sociale, l’accès au logement et le renforcement du pouvoir d’achat des ménages, demeure l’une des priorités du gouvernement.

Le PLF 2026 marque ainsi une orientation claire vers un impact ciblé et efficace dans la mise en œuvre des politiques publiques.

En outre, le PLF 2026 vise à consolider et accélérer les réformes structurelles à l’effet d’accompagner la dynamique économique et sociale permettant de conforter la place du Maroc dans le concert des nations émergentes.

Et d’affirmer que le PLF 2026 s’inscrit dans la dynamique de réforme engagée par le Royaume pour moderniser ses institutions et renforcer son efficacité. L’administration publique continuera sa transformation en 2026, avec pour priorités la simplification des procédures, la digitalisation des services et le renforcement de la proximité avec les citoyens. L’objectif est aussi de rendre les territoires plus attractifs en facilitant l’accès aux services publics.

L’Exécutif s’engage également à poursuivre la consolidation des équilibres macroéconomiques pour soutenir une croissance durable, maîtriser l’endettement et préserver le pouvoir d’achat.

Ainsi, et en application des priorités fixées, il est prévu d’atteindre un taux de croissance de près de 4,5% en 2026 avec une réduction du déficit budgétaire à 3% du PIB et une maîtrise du taux d’endettement à 65,8% du PIB à l’horizon 2026.

LR/MAP