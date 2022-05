Paiement numérique | Mastercard et OPay annoncent un partenariat stratégique

Partager Facebook

Mastercard et le géant de la fintech OPay ont annoncé, récemment, un partenariat stratégique, qui marque une impulsion significative pour une plus grande inclusion financière et la prospérité économique en ouvrant le commerce numérique à des millions de personnes à travers le Moyen-Orient et l’Afrique.

Cette collaboration permet aux consommateurs et aux commerçants OPay de la région, y compris le Maroc, l’Algérie, l’Égypte, le Nigeria, l’Éthiopie, le Kenya, le Pakistan, l’Afrique du Sud et les Émirats arabes unis, de s’engager auprès des marques et des entreprises partout dans le monde, grâce à une solution de paiement virtuel Mastercard liée au portefeuille électronique OPay, indique Mastercard dans un communiqué.

Ce partenariat est la dernière étape en date de la stratégie de Mastercard sur les marchés émergents, où la société technologique collabore avec des Fintech en plein essor comme OPay pour élargir l’accès aux paiements numériques, permettre de multiples services de style de vie, créer de nouvelles voies vers l’inclusion financière et soutenir la prochaine génération de super-apps, ajoute la même source.

Et de noter que les consommateurs recherchent de plus en plus des expériences d’utilisation transparentes sur une plateforme unique offrant des interactions plus faciles pour répondre à divers besoins quotidiens, notamment envoyer et recevoir de l’argent, commander de la nourriture et des produits d’épicerie, organiser le transport, prêter, investir et répertorier les articles qu’ils souhaitent vendre.

Dans la phase initiale de ce partenariat, les clients d’OPay bénéficieront de la solution de paiement virtuel Mastercard liée à leur porte-monnaie OPay, pour faire des achats auprès de marques mondiales réputées dans les domaines des loisirs, des voyages, de l’hébergement, des divertissements, des services de streaming et plus encore.

Ce service est disponible, que le client dispose ou non d’un compte bancaire, précise le communiqué, ajoutant qu’il permet également aux propriétaires de petites entreprises d’acheter auprès de fournisseurs à l’étranger et de payer avec la solution de paiement virtuel sécurisée.

“Chez Mastercard, notre stratégie d’innovation est ancrée dans les partenariats pour soutenir l’inclusion à grande échelle. Notre partenariat avec OPay démontre notre engagement à soutenir les fournisseurs de paiements à travers le monde pour créer un écosystème de paiements mondial interconnecté qui profite à un éventail de consommateurs aux besoins uniques”, a déclaré Amnah Ajmal, vice-président exécutif pour le développement du marché, Mastercard EEMEA, cité dans le communiqué.

Pour sa part, Yahui Zhou, PDG d’OPay, a indiqué qu’”en tant que fintech leader au Moyen-Orient et en Afrique, nous sommes ravis de nous associer à Mastercard alors que nous poursuivons notre voyage pour promouvoir l’inclusion financière, en aidant à ouvrir l’économie mondiale à plus de consommateurs et d’entreprises à travers le Moyen-Orient et l’Afrique.”

Depuis le début de ses activités en 2018, les utilisateurs actifs d’OPay sont passés à 15 millions dans les dizaines de marchés sur lesquels elle opère. L’entreprise traite des millions de transactions par jour en moyenne. Rien qu’au Nigeria, où OPay prend une part de marché importante, les utilisateurs ont économisé des milliards de dollars américains au cours des quatre dernières années grâce à des comptes d’épargne liés à des crédits provenant de leurs portefeuilles mobiles et à des petits prêts accordés par des prêteurs qui utilisent sa plateforme.

Des plans sont en place pour lancer les services OPay sur d’autres marchés dans les trois à cinq prochaines années, ce qui stimulera considérablement la croissance de l’inclusion numérique et du commerce numérique, tout en élargissant l’inclusion des clients OPay dans l’économie mondiale.

“Mastercard a pris un engagement mondial en faveur de l’inclusion financière, s’engageant à faire entrer un milliard de personnes et 50 millions de micro et petites entreprises – avec un accent particulier sur 25 millions de femmes entrepreneurs – dans l’économie numérique d’ici 2025”, conclut le communiqué.

LR/MAP