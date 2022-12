Ouarzazate | La communauté juive célèbre la Hiloula de Rabbi Abraham Ouazana

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Plusieurs membres de la communauté juive marocaine ont célébré, jeudi à Aït-Boudlal, dans la commune territoriale de Tarmigte (Province de Ouarzazate), la Hiloula de Rabbi Abraham Ouazana.

Venus de différentes villes du Royaume et de l’étranger, les membres de la communauté juive marocaine ont afflué en masse, comme chaque année, au mausolée de ce saint juif pour célébrer les festivités de la Hiloula, ce rendez-vous spirituel qui se veut une occasion de chaleureuses retrouvailles entre les Marocains de confession juive.

Lors de cette cérémonie, tenue en présence du gouverneur de la province de Ouarzazate, Abderrazak Al Mansouri, d’élus locaux, de représentants des autorités locales, de chefs des services extérieurs et de personnalités civiles et militaires, l’assistance a récité des chants religieux.

De même, des prières ont été élevées au Tout-Puissant pour préserver Sa Majesté le Roi Mohammed VI et accorder au Souverain santé, bonheur et longue vie, ainsi que de Le combler en les personnes de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale.

Des prières ont été élevées également pour le repos de l’âme de Feu SM Hassan II et de Feu SM Mohammed V, implorant le Très-Haut d’avoir les regrettés Souverains en Sa sainte miséricorde.

L’assistance a exprimé, par la même occasion, son attachement indéfectible à sa marocanité et au glorieux Trône Alaouite, soulignant la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure les membres de la communauté juive.

Le Rabbin Houda Danino, responsable du mausolée du Rabbi Abraham Ouazana, a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux autorités locales pour leurs efforts consentis en vue d’assurer la réussite de ce moussem religieux, célébré depuis plus de 200 ans.

Il a souligné, dans une déclaration à la MAP, l’importance de cette Hiloula en tant qu’occasion annuelle au cours de laquelle les juifs du Maroc et de l’étranger, jeunes et moins jeunes, se rassemblent afin d’élever des prières au Tout-Puissant pour préserver Sa Majesté le Roi Mohammed VI et les Marocains, ainsi que de raviver les liens historiques et forts entre juifs et musulmans au Maroc.

Il a exprimé la fierté de nombreux membres de la communauté juive, dont des jeunes, de leur marocanité et leur appartenance à ce pays qu’ils n’hésitent pas à visiter, chaque fois que l’occasion se présente.

Pour sa part, Sami Aloune, du Conseil des Communautés Israélites du Maroc (CCIM), a relevé que les célébrations de cet événement se distinguent cette année par la participation de plusieurs membres de familles juives marocaines originaires de Ouarzazate et ses environs.

LR/MAP