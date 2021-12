ONU | Le rôle multidimensionnel du sport au cœur de la politique Royale

Partager Facebook

Le rôle multidimensionnel du sport figure au cœur de la politique mise en place au Maroc sous le leadership clairvoyant de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé, jeudi à New York, l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale.

S’exprimant lors du débat annuel sur “le sport au service du développement et de la paix”, organisé par l’Assemblée générale de l’ONU, M. Hilale a souligné que le rôle multidimensionnel du sport est au cœur de la Lettre Royale adressée aux participants aux Assises nationales du Sport, tenues à Bouznika le 24 octobre 2008, qui insiste sur la nécessité d’élargir l’accès au sport aux hommes et aux femmes de toutes les franges de la société, qualifiant le sport de levier fort de développement humain, d’inclusion, de cohésion sociale et de lutte contre la misère, l’exclusion et la marginalisation.

Il a relevé que la dimension sociale et universelle du sport a été maintes fois soulignée par le Souverain, qui a toujours veillé à doter le secteur sportif des conditions lui permettant de relever les différents défis et de s’illustrer lors des grands rendez-vous, expliquant que le sport ne se contente pas que de la formation des champions, mais requiert également la mise en place des infrastructures nécessaires et la promulgation des lois y afférentes.

M. Hilale a fait observer que conformément aux Hautes orientations Royales, le sport ne constitue pas seulement un moyen de divertissement, de bien-être, ou permettant de participer aux compétitions régionales, continentales et internationales, mais s’appuie aussi sur des chantiers et de grands projets de développement. “Il est l’un des affluents du développement socio-économique du Maroc”, a-t-il dit.

Et de poursuivre que la Constitution de 2011 est venue insuffler une nouvelle impulsion à la dynamique enclenchée par les Orientations royales, en entérinant le sport comme droit auquel l’accès doit être assuré aux citoyens par les pouvoirs publics, offrant ainsi un référentiel de choix à la stratégie nationale de promotion de la pratique sportive.

L’ambassadeur a, en outre, indiqué qu’une course annuelle ouverte intitulée “10 km pour la paix”, se tient chaque 6 avril au Maroc, depuis 2007, en commémoration de la journée internationale du sport pour la paix et pour le développement, notant que sur le plan mondial et continental, le Royaume a organisé avec succès un très grand nombre d’activités sportives.

Il a également organisé la plus grande manifestation sportive en Afrique, à savoir la 12ème édition des jeux panafricains en 2019, en mettant en place des équipements et infrastructures sportives les plus modernes, conformes aux standards internationaux, pour être à la hauteur des attentes des athlètes du continent africain, a rappelé l’ambassadeur.

M. Hilale a, par ailleurs, fait remarquer que l’effort pour éduquer et protéger la jeunesse, afin qu’elle contribue à l’édification d’un monde meilleur et pacifique, est un objectif noble auquel le Maroc s’est toujours associé, en se portant co-auteurs des différentes résolutions en la matière.

Dans ce cadre, l’ambassadeur s’est félicité de l’adoption, par consensus, d’une résolution “très importante” présentée par la Chine et co-parrainée par le Maroc sous le titre “Édification d’un monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l’idéal olympique”.

Par la même occasion, le représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU a félicité le gouvernement et le peuple chinois qui, après avoir accueilli les Jeux olympiques d’été en 2008, s’apprêtent à organiser les Jeux olympiques d’hiver, en 2022, qui feront de Beijing la première ville à avoir accueilli à la fois les Jeux olympiques d’été et ceux d’hiver.

Il s’est dit convaincu que les jeux olympique et paralympique d’hiver qui auront lieu en Chine, “grand pays à la civilisation multimillénaire”, seront couronnés de succès, constitueront l’occasion de réitérer “notre attachement aux valeurs et à l’esprit olympiques” et contribueront “incontestablement” à leur renouveau.

L’ambassadeur a également souhaité un plein succès à l’Etat du Qatar, prochain hôte de la Coupe du monde de la FIFA en 2022, qui sera la première du genre au Moyen-Orient et dans le monde arabe.

LR/MAP