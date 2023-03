Nasser Bourita s’entretient avec la présidente du Sénat du Royaume d’Eswatini

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, vendredi à Rabat, avec la présidente du Sénat du Royaume d’Eswatini, Dlamini Lindiwe.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ces entretiens, Mme Lindiwe a indiqué que l’Eswatini souhaite s’inspirer de l’expérience parlementaire marocaine, précisant que son pays a ouvert le chantier de construction d’un parlement.

La responsable eswatinienne avait eu des entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, lors desquels elle a salué la forte adhésion du Parlement marocain dans la défense des dossiers africains, particulièrement ceux liés à la migration, aux droits de l’Homme, à la diversité culturelle et civilisationnelle, ainsi qu’aux politiques du Royaume en matière de promotion de la situation de la femme et d’égalité des genres.

Elle avait mis l’accent sur l’importance de l’échange d’expériences et d’expertises avec le Parlement marocain, pour bénéficier mutuellement des bonnes pratiques dans les domaines législatif, administratif et technique, louant dans ce sens la profondeur et le développement de la pratique parlementaire marocaine.

La présidente du Sénat du Royaume d’Eswatini s’était également entretenue avec le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara. A cette occasion, les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer la coopération parlementaire et d’échanger les expertises entre les deux institutions législatives.

LR/MAP