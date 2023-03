Coup d’envoi à Salé du 18e Rallye national du Corps diplomatique accrédité au Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le coup d’envoi a été donné, vendredi à Salé, à la 18ème édition du Rallye national du Corps diplomatique accrédité au Royaume du Maroc, organisée du 3 au 5 mars par l’Union Automobiles Club du Maroc, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Au programme de cette manifestation de trois jours, figure un périple de plus de 900km qui arrivera dimanche à El Hajeb.

Cette manifestation se déroule chaque année sous le thème de l’amitié du Maroc avec un des pays du monde. L’édition 2023 est dédiée à la République fédérale d’Allemagne.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Fatima Araki, présidente de l’Union Automobile Club du Maroc, a indiqué que l’objectif de cet événement est de promouvoir les potentialités économiques, touristiques et culturelles du Maroc, tout en offrant une plateforme de découverte, d’évasion et de rapprochement pour le Corps diplomatique accrédité au Royaume.

De son côté, l’ambassadeur de la la République fédérale d’Allemagne, Robert Dölger s’est dit réjoui de participer à cet événement placé sous le thème de l’amitié maroco-allemande et qui permettra de découvrir davantage le Maroc.

Ce rallye, qui regroupe des ambassadeurs, des représentants d’organismes internationaux et autres diplomates, est basé sur la régularité où l’Eco Conduite tient une place importante. Son itinéraire s’accomplira à l’aide d’un «road book» destiné à faciliter l’orientation des participants.

Il connaîtra lors des arrêts d’étapes, des rencontres avec les autorités locales et régionales et des exposés seront donnés sur les potentialités économiques, touristiques et culturelles de chacune des régions traversées, ainsi que les actions prioritaires rentrant dans le cadre de son développement.

Le coup d’envoi de ce rallye a été donné en présence du gouverneur de la préfecture de Salé, Omar Touimi, du maire de Salé et d’autres personnalités.

Voici le programme :

Vendredi 3 mars 2023

1ère étape Salé – Ifrane (220,600Km)

2ème étape Ifrane – Midelt (128,200Km)

Samedi 4 mars 2023

3ème étape Midelt– Missour (96,900Km)

4ème étape Missour – Midelt (96,700Km)

Dimanche 5 mars 2023

5ème étape Midelt – El Hajeb (161,200Km)

6ème étape El Hajeb – Rabat (152,700Km).

LR/MAP