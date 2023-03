Nasser Bourita réaffirme le soutien du Maroc à la stabilité du Burkina Faso

Partager Facebook

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, a souligné, mercredi à Rabat, que le Maroc soutient la stabilité du Burkina Faso, notamment en cette phase assez particulière de son histoire.

S’exprimant lors d’un point de presse à l’issue de son entretien avec la ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Olivia Ragnaghnèwendé Rouamba, M. Bourita a indiqué que le Royaume est confiant en la capacité du peuple burkinabè et de ses forces vives, à prendre les mesures nécessaires afin de préserver l’unité nationale, la stabilité et la sécurité dans ce pays africain frère.

Dans ce sens, le ministre a affirmé que SM le Roi Mohammed VI n’a eu de cesse de souligner l’importance des relations solides qui lient les deux peuples et pays frères, basées sur la solidarité et la coopération fructueuse, rappelant les Hautes Instructions Royales pour apporter le soutien médical au Burkina Faso durant la pandémie Covid-19. Cette solidarité, a-t-il dit, sera toujours le “trait distinctif” de la relation entre les deux pays.

Après avoir mis en avant la priorité du Maroc, que SM le Roi n’a eu de cesse de souligner, de soutenir la stabilité et le développement dans les pays africains, M. Bourita a noté que le Royaume est “un ami fidèle et un partenaire solidaire” de ce pays africain.

Il a, par ailleurs, indiqué que la visite de la ministre burkinabè, qui s’inscrit dans le cadre de la coordination continue entre les deux pays, était également l’occasion pour le nouvel ambassadeur du Burkina Faso au Maroc de présenter les copies figurées de ses lettres de créance, relevant que cela permettra de suivre en continu les projets communs et de soutenir les initiatives qui pourraient contribuer à la stabilité au Burkina Faso.

Le ministre a également exprimé sa considération pour le rôle joué par le Burkina Faso au sein du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme dans cette région, réaffirmant l’engagement du Maroc à appuyer les efforts du Burkina Faso en matière de lutte contre le terrorisme, qui menace sa stabilité et la quiètude de sa population.

En outre, il a souligné que ce pays africain vise, par ses actions, à préserver la sécurité de ses citoyens, en menant une guerre, au nom de la région, contre le terrorisme, ce qui nécessite le soutien de tous.

Concernant le renforcement de la coopération bilatérale dans différents domaines, le ministre a rappelé l’augmentation des bourses accordées au Burkina Faso durant les dernières années pour atteindre 100 bourses, en plus de 30 autres pour la formation au Sahara marocain après l’ouverture d’un consulat burkinabè à Dakhla, notant qu’il a été convenu aujourd’hui d’’attribuer 50 nouvelles bourses pour la coopération technique sectorielle.

Conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi, a-t-il ajouté, le Maroc est toujours disposé à partager son expérience et son expertise dans le domaine de la coopération sectorielle avec tous ses frères africains, notant que ces nouvelles bourses contribueront à soutenir la coopération sectorielle bilatérale.

Pour ce qui est des questions régionales, notamment en Afrique et dans la région du Sahel, M. Bourita a mis en avant la convergence des vues des deux pays concernant la situation et la manière d’y faire face, soulignant l’importance d’oeuvrer dans le cadre d’un dialogue serein et fructueux afin de prioriser la stabilité de la région, en faisant de la lutte contre le terrorisme par les pays concernés la base du succès de toute stratégie de lutte antiterroriste.

LR/MAP