Morrocow Now | Le Maroc entre dans le club fermé des pays à haut potentiel d’investissement et d’export

Le Maroc entre dans le club fermé des pays à haut potentiel d'investissement et d'export

En lançant officiellement sa nouvelle marque économique “Morocco NOW” à l’international, le Royaume entre de plain-pied dans le club fermé des pays à fort potentiel d’exportations et des destinations les plus attractives pour l’investissement, a souligné vendredi soir l’ambassadeur du Maroc en Mauritanie, M. Hamid Chabar.

Lors d’une rencontre avec des acteurs économiques mauritaniens, notamment des hommes d’affaires, des employeurs et des représentants d’institutions et d’organismes économiques et des banques, ainsi que des personnalités politiques, M. Chabar a ajouté que le lancement de cette marque d’investissement et d’export en marge de la participation du royaume à l’Expo 2020 Dubaï, met en avant le Royaume comme une plate-forme d’exportation industrielle de premier choix.

Et de relever que cette marque servira de plateforme pour attirer davantage d’investissements et augmenter le volume des exportations, afin que le Maroc passe, dit l’ambassadeur, d’une étape à une autre.

Il a indiqué que le Maroc récolte les fruits d’une nouvelle approche dans le domaine du développement économique et de la gouvernance, faisant observer que depuis Son intronisation, Sa Majesté le Roi Mohammed VI n’a eu de cesse d’œuvrer pour hisser le Maroc au rang des pays industrialisés, économiquement émergents et influents sur les plans continental et international, en veillant à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies sectorielles ayant permis au Royaume de prendre les devants dans plusieurs domaines.

Il a fait savoir que “Morocco Now” met en avant plusieurs atouts distinctifs en l’occurrence “NOW durable” avec des énergies renouvelables représentant 52% du mix énergétique en 2030), “NOW compétitif”, grâce à une offre “Best Cost” aux coûts de production et d’exportation compétitifs, et un accès privilégié à plus d’un milliard de consommateurs, “NOW gage de succès”, à travers un bilan réussi en matière de mise en œuvre d’investissements étrangers dans les secteurs hautement stratégiques et technique et “NOW agile”, avec une capacité d’adaptation rapide inscrite dans l’ADN du Maroc illustrée dans la gestion de la crise COVID à travers la réaffectation rapide des outils industriels vers les équipements de santé.

M. Chabar a relevé que cette initiative puise sa force dans les grandes réalisations accomplies au Maroc à tous les niveaux, une bonne gouvernance et une stabilité politique qui perpétuent l’exception marocaine.

Il a noté que cette nouvelle initiative s’appuie sur les réalisations importantes qui ont été accomplies au Maroc au cours des 20 dernières années, notamment une infrastructure très développée (ports, aéroports, autoroutes) et des ressources humaines qualifiées, ainsi que la situation stratégique du Maroc, qui permet un accès facile à divers marchés du monde.

Lancée par l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), “Morocco Now” a pour objectif de faire rayonner le Maroc comme plateforme industrielle et exportatrice de 1er rang afin d’accélérer les investissements étrangers.

“Morocco Now” se veut aussi une plateforme industrielle pour saisir les opportunités d’un monde en mutation où de nouvelles exigences pour les acteurs économiques telle que l’urgence environnementale, la pression des consommateurs et les nouvelles réglementations rendent indispensables l’adoption de productions décarbonées.

