Mondial 2030 | La candidature conjointe du Maroc, avec l’Espagne et le Portugal, est la plus forte possible à tous les niveaux (FPF)

La candidature conjointe du Maroc, avec l’Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du Monde 2030 est la “candidature la plus forte possible sur le plan social, sportif, culturel et infrastructurel”, a affirmé mercredi la Fédération portugaise de football (FPF).

Cette candidature a été accueillie “très positivement” par les représentants des associations européennes lors de la réunion de l’UEFA, organisée en marge du Congrès de la FIFA, prévu jeudi à Kigali, a souligné la FPF dans un communiqué, relevant que cette candidature historique renforcera les liens entre l’Europe et l’Afrique.

L’union des trois pays voisins contribuera à renforcer les liens entre l’Europe et l’Afrique, ainsi que toute la Méditerranée, et inspirera des milliers de jeunes des deux continents dans un projet commun, qui a pour axe fondamental l’impact que le football peut avoir sur le développement du sport et de la société dans la région, poursuit la fédération portugaise.

SM le Roi Mohammed VI a annoncé, mardi, la candidature conjointe du Maroc, avec l’Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du monde 2030, dans un message à l’occasion de la remise du Prix de l’Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l’année 2022 (CAF President’s Outstanding Achievement Award-2022).

Cette candidature commune, sans précédent dans l’histoire du football, sera celle de la jonction entre l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen, a noté le Souverain.

