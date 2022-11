Marrakech | Ouverture des travaux du 117è Conseil exécutif de l’Organisation Mondiale du Tourisme

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les travaux de la 117ème session du Conseil Exécutif de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) se sont ouverts, jeudi 24 novembre à Marrakech, avec la participation de quelque 250 représentants des Etats membres de l’OMT dont 16 ministres et de hauts responsables en charge du tourisme, des représentants de structures publiques ou privées concernées, des organismes de gestion des destinations, ainsi que des investisseurs spécialisés.

A l’ordre du jour de cette réunion de travail figurent, notamment l’examen et la discussion des tendances actuelles du tourisme international, la situation financière de l’organisation, un rapport sur les ressources humaines, une proposition de création d’un groupe d’étude pour « repenser un tourisme d’avenir », un rapport sur l’état d’avancement du cadre juridique et opérationnel pour l’établissement des bureaux régionaux et thématiques de l’OMT et l’élection du Président et des deux Vice-présidents du Conseil exécutif pour 2023.

Intervenant à cette occasion, le Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), M. Zurab Pololikashvili, a mis l’accent sur le partenariat fort liant le Maroc et cette Institution spécialisée des Nations unies, relevant que le Royaume, est un membre actif au sein de l’OMT.

Tout en mettant en avant les énormes atouts touristiques du Royaume, à même de le placer dans le cercle des principales destinations touristiques mondiales, M. Pololikashvili a relevé que le Maroc a engagé de grands investissements notamment au niveau des unités touristiques, qui font du tourisme un secteur très attractif pour les investisseurs marocains et étrangers.

Dans ce sens, il a fait part de l’engagement de l’organisation en faveur de la promotion du secteur touristique en Afrique, un Continent qui jouit d’énormes potentialités naturelles et patrimoniales.

Lors de ce conseil, plusieurs initiatives seront lancées, notamment celles en faveur des TMPE touristiques marocaines.

Cette 117è édition du Conseil Exécutif, organe directeur de l’OMT, est un rendez-vous incontournable pour les acteurs mondiaux du tourisme, qui permet de reconfirmer les orientations prioritaires post-Covid-19 pour le développement de la résilience du secteur.

Les petites et moyennes entreprises (PME) seront à l’honneur lors du 117è Conseil Exécutif de l’OMT à travers une séance thématique, sous le thème « Les PME et les talents, vecteurs de la transformation du tourisme ».

Institution spécialisée des Nations unies destinée à promouvoir et à développer le tourisme, l’OMT joue un rôle majeur dans le développement d’un tourisme résilient, responsable et durable.

LR/MAP