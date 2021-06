Maroc-USA | Les échanges commerciaux multipliés par cinq depuis 2005

Partager Facebook

Depuis 2005, l’année précédant l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange (ALE) entre le Maroc et les États-Unis, les échanges commerciaux entre les deux pays ont été multipliés par cinq pour atteindre 5 milliards de dollars en 2019, a indiqué, lundi à Casablanca, le Chargé d’affaires de l’Ambassade des États-Unis au Maroc, David Greene.

Cette dynamique commerciale a permis la création des milliers de postes d’emploi et contribué au développement économique du Royaume et des États-Unis, a souligné M. Green à l’occasion de la célébration du 15ème anniversaire de l’Accord de libre-échange Maroc / États-Unis, organisé par la Chambre de commerce américaine (AmCham Maroc) et la Mission diplomatique américaine au Maroc.

“Il existe environ 150 entreprises américaines opérant actuellement au Maroc”, s’est félicité M. Greene, ajoutant que “cet investissement a soutenu le développement de l’industrie stratégique, ce qui a permis au Maroc de se placer dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, dans des marchés avancés et complexes”.

En 2019, les Etats-Unis ont importé 3 trillions de dollars de biens et de services du monde entier, a rappelé le diplomate, faisant remarquer qu’avec “la bonne orientation et le dévouement”, les entreprises marocaines peuvent tirer parti de l’ALE afin d’améliorer leur part des importations américaines.

Pour sa part, le Consul général des Etats-Unis à Casablanca, M. Lawrence Randolph, a loué la contribution de l’ALE au renforcement des liens économiques entre les communautés d’affaires américaine et marocaine.

Cet accord couvre une multitude de secteurs économiques et un large éventail de produits, a-t-il mis en avant, ajoutant que les opérateurs américains ont pu mettre à profit la position stratégique du Maroc comme porte d’entrée en Afrique, ainsi que ses divers partenariats à l’international.

Les célébrations se sont déroulées en présence du Wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Said Ahmidouch, le président du Groupe Bank Of Africa (BOA), Othman Benjelloun, des représentants de départements ministériels, des membres du conseil d’administration de l’AmCham, des sociétés marocaines très actives au niveau des exportations du “made in Morocco” sur le marché américain et des présidents de fédérations sectorielles.

Signé le 15 juin 2004, l’ALE entre les États-Unis et le Maroc est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Les États-Unis ont des accords de libre-échange avec seulement 20 pays. Le Maroc est l’un d’entre eux et il est le seul en Afrique.

L’ALE USA-Maroc est un accord global qui soutient les importantes réformes économiques et politiques entreprises par le Maroc. Il s’applique au commerce des marchandises aussi bien agricoles, qu’industrielles et au commerce des services. L’Accord porte également sur les aspects liés au travail, à la politique environnementale, aux marchés publics et aux droits de propriété intellectuelle. En 2019, le commerce bilatéral entre les États-Unis et le Maroc a atteint 5 milliards de dollars, contre 925 millions de dollars en 2005 (l’année précédant l’entrée en vigueur).

LR/MAP