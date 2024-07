Maroc-Gambie | Signature à Banjul d’un mémorandum d’entente en matière d’enseignement supérieur

Partager Facebook

Un mémorandum d’entente portant sur le renforcement de la coopération entre le Royaume du Maroc et la République de Gambie dans le domaine de l’enseignement supérieur a été signé, lundi, à Banjul, avec pour objectif de favoriser, notamment, la mobilité des étudiants, chercheurs et doctorants.

Paraphé par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, et son homologue gambien Pierre Gomez, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation technologique, ce MoU a pour objectif de renforcer et de soutenir la coopération entre les deux pays, notamment à travers les échanges de bonnes pratiques et le partage de l’expérience du Plan d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur (PACTE ESRI-2030).

Cet accord vise également le renforcement des compétences en favorisant la mobilité des étudiants, chercheurs et doctorants, en renforçant la formation du capital humain comme levier de développement durable en Afrique, ainsi qu’en améliorant la qualité des enseignements transversaux, particulièrement dans les domaines des compétences numériques et de la maîtrise des technologies de l’information.

A cette occasion, M. Miraoui, qui effectue une visite de travail en Gambie à la tête d’une importante délégation, a souligné que Sa Majesté le Roi Mohammed VI place la question du capital humain au cœur des priorités stratégiques du Maroc et l’érige au rang de levier fondamental de la coopération avec les pays frères et amis.

La cérémonie de signature de ce mémorandum d’entente s’est déroulée en présence du chargé d’affaires de l’ambassade du Maroc en Gambie, Ahmed Belhaj, ainsi que des membres de la délégation accompagnant le ministre.

Dans le cadre de cette visite, des présidents d’universités marocaines et gambiennes ont tenu une réunion pour discuter des moyens de renforcer la coopération académique bilatérale ainsi que des initiatives visant à promouvoir les échanges d’étudiants et de professeurs-chercheurs.

LR/MAP