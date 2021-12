Les Tijanes de Dakar organisent leurs 41è Journées culturelles islamiques sous le Haut patronage de SM le Roi

Partager Facebook

La Coordination Tijane de Dakar a organisé, ce samedi, la 41-ème édition des “Journées culturelles islamiques”, un événement annuel placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, et la présidence d’honneur du Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall.

En raison de la situation épidémiologique due à la Covid-19, la 41-ème édition de cette manifestation religieuse, tenue également sous l’égide du Khalife général des Tijanes, Serigne Babacar Mbaye Mansour Sy, s’est déroulée à travers un plateau spécial sur la chaîne “Asfiyahi TV”.

Dans une allocution de bienvenue, le président de la Coordination des Tijanes de Dakar, El Hadji Tidiane Gaye, a souligné que cette année, les Journées culturelles islamiques dédiées au Vénéré guide Cheikh Ahmed Attijani Chérif, sont célébrées dans un contexte de pandémie de Covid-19, ajoutant que cette “situation nous a contraints à des comportements visant à respecter les mesures barrières édictées par les structures sanitaires”.

Il a indiqué que c’est pour cette raison que la Coordination Tijane a opté cette année pour l’organisation d’un plateau spécial sur la chaine “Asfiyahi TV”, en présence d’éminentes autorités de la Tariqa Tijania, dont Khalifa Lo, coordonnateur de la confrérie Tidjane de Tivaouane et Serigne Pape Makhtar Kebe, membre de la section sénégalaise de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, entre autres.

Le président de la coordination a exprimé, à cette occasion, ses sincères remerciements et sa profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, pour Son soutien constant et pour la Haute sollicitude dont le Souverain a toujours entouré les Tijanes de Dakar, ainsi que l’ensemble des familles religieuses du Sénégal.

Dans son intervention au nom de la délégation marocaine, M. Abdeslem Maleh, Chargé d’affaires de l’Ambassade du Marc à Dakar, a exprimé la grande fierté du Royaume de participer à cette manifestation, tenue sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, et la présidence d’honneur du Président de la République du Sénégal, Macky Sall, et sous l’égide du Khalife général des Tijanes, Serigne Babacar Mbaye Mansour Sy, et ce en dépit de la situation sanitaire exceptionnelle dictée par la pandémie de Covid-19, laquelle a empêché cette année la présence, comme à l’accoutumée, d’une délégation marocaine de haut niveau.

Il a, dans ce sens, mis en exergue la profondeur des liens spirituels séculaires existant entre les peuples marocain et sénégalais frères.

Cet événement constitue une occasion pour consolider davantage les relations séculaires et spirituelles exemplaires liant le Royaume du Maroc et la République du Sénégal et les deux peuples, a-t-il fait noter.

Les membres de la délégation marocaine ont été accueillis chaleureusement par les dignitaires Tijanes et les représentants des familles de la tariqa ayant pris part à cette cérémonie.

Intervenant lors de cette cérémonie, Serigne Mansour Sy Abdoul Aziz Dabakh, frère et représentant du Khalife général des Tijanes, a souligné que la participation d’une délégation marocaine à cette manifestation religieuse témoigne de l’intérêt qu’accorde Sa Majesté le Roi, Amir Al-Mouminine, à ces Journées cultuelles islamiques des Tijanes de Dakar.

Après avoir souligné le rôle et l’apport considérables que Sa Majesté le Roi ne cesse de déployer pour servir l’Islam, préserver son héritage et promouvoir les nobles idéaux de la Sainte religion, l’intervenant a mis en relief la clairvoyance et la vision de Sa Majesté le Roi, qui se sont traduites notamment par la création de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains.

Il s’est, en outre, félicité de la participation d’une délégation de l’Ambassade du Maroc à cette manifestation relevant la haute signification de cette présence qui illustre la profondeur des relations existant entre le Sénégal et le Royaume et des liens séculaires entre les Rois du Maroc et les Tijanes du Sénégal.

Il a également salué le Haut patronage que SM le Roi Mohammed VI n’a jamais cessé d’accorder à cet événement et Son appui constant pour la tenue de ces Journées culturelles islamiques à Dakar.

Serigne Mansour Sy Abdoul Aziz Dabakh a, par la même occasion, mis en relief les actions nobles et les efforts que le Souverain ne cesse de déployer pour défendre les causes de l’Islam et des musulmans à travers le monde et pour le développement de Son pays, ainsi que pour la réalisation du progrès et de la prospérité de Son peuple.

Lors de cette cérémonie, l’assistance a élevé des prières implorant Dieu, le Très-Haut, de préserver SM le Roi, Amir Al-Mouminine, de Lui accorder santé et longue vie et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale et d’accorder progrès, prospérité et bien être au peuple marocain frère, et quiétude et stabilité au Royaume du Maroc.

Considérées comme l’un des plus grands événements de la Tariqa Tijania au Sénégal, les Journées culturelles islamiques de Dakar ont été placées, depuis 1986, sous le Haut patronage de Feu SM Hassan II, puis sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine.

Instaurées en 1981 par feu Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, ces Journées culturelles islamiques ont pour objectif de promouvoir les valeurs de paix, de tolérance et de cohabitation entre les peuples.

