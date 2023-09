Les relations entre le Maroc et la Sierra Leone ont connu un grand développement (Bourita)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les relations entre le Maroc et la Sierra Leone ont connu un “grand développement” au cours des dernières années, grâce aux orientations de SM le Roi Mohammed VI et de Son Excellence le président Julius Maada Bio, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Les relations bilatérales sont “très positives et nous les avons développées de manière significative suivant les directives des chefs d’Etat des deux pays”, a souligné M. Bourita lors d’un point de presse conjoint avec son homologue sierraléonais, Timothy Musa Kabba.

Il a fait savoir, à cet égard, que le Maroc “ouvrira une ambassade en Sierra Leone avant la fin du mois en cours”, ajoutant que le Royaume va dépêcher à ce pays une délégation du ministère de l’Agriculture pour accompagner le projet important de production alimentaire lancé par le président Julius Maada Bio.

Dans le domaine de la formation, M. Bourita a indiqué qu’il a été décidé de porter de 105 à 120 le nombre de bourses d’études octroyées aux étudiants sierraléonais au Maroc.

Il a été convenu, lors de la réunion avec M. Musa Kabba, de mettre en place un comité conjoint entre les deux ministères des Affaires étrangères qui sera chargé de superviser la mise en œuvre des 13 accords signés à l’occasion de la Commission mixte tenue en avril dernier à Dakhla, a-t-il ajouté, notant qu’un mécanisme de suivi sera mis en place, car ce qui est plus important, comme le souligne toujours SM le Roi, ce n’est pas la signature des accords, mais leur mise en oeuvre.

M. Bourita a relevé que ces entretiens avec le chef de la diplomatie sierraléonaise ont été une occasion, par ailleurs, de remercier la Sierra Leone et son président pour la position constante de ce pays vis-à-vis de la question du Sahara marocain, réaffirmée aujourd’hui par son ministre des Affaires étrangères.

La position de la Sierra Leone a été toujours en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume et du plan d’autonomie comme la seule solution à ce différend artificiel, comme en témoigne l’ouverture d’un consulat général à Dakhla, a-t-il poursuivi.

M. Bourita a relevé que cette position de la Sierra Leone a été hautement saluée et appréciée par SM le Roi Mohammed VI et le peuple marocain, comme témoignage de la solidité des liens unissant les deux pays.

Sur un autre registre, les deux parties se sont accordées, a poursuivi M. Bourita, de coordonner leurs positions concernant les événements survenus en Afrique de l’Ouest, ainsi que dans la perspective de l’entrée de la Sierra Leone au Conseil de sécurité de l’Onu en tant que membre non permanent, en janvier prochain.

Il a affirmé, à ce propos, qu’il sera procédé à une plus grande coordination sur les questions à l’ordre du jour du Conseil de sécurité, qu’il s’agisse de celles d’ordre continental, en général, ou régional concernant l’Afrique du Nord, ou de celles intéressant le monde arabe et le pourtour méditerranéen.

M. Bourita a souligné que le Maroc “œuvrera toujours avec la Sierra Leone en tant que partenaire et allié sur toutes ces questions, pour créer, tel que voulu par Sa Majesté le Roi, un modèle de coopération Sud-Sud entre pays africains, doté d’un fort contenu et marqué par une meilleure coordination et une vision basée sur des intérêts et des valeurs communs”.

A cette occasion, le ministre a souligné l’importance particulière de la visite de travail qu’effectue M. Musa Kabba dans le Royaume et qui intervient après le succès des élections dans ce pays africain et la réélection du président Julius Maada Bio pour un second mandat.

Ce nouveau mandat, a-t-il ajouté, est la preuve que les réalisations du président sierra-léonais lors de son premier mandat ont permis de restaurer la stabilité dans ce pays et d’offrir des résultats positifs en termes de développement économique et social au peuple de la Sierra Leone ami.

Le Royaume du Maroc salue la vision claire de M. Maada Bio, qui offre des perspectives prometteuses à la Sierra Leone en tant que pôle de stabilité et de développement en Afrique de l’Ouest, a souligné le ministre.

Cette visite, a ajouté M. Bourita, est la première du genre de M. Musa Kabba à l’étranger en tant que chef de la diplomatie de son pays, soulignant que son choix du Royaume du Maroc revêt un caractère particulier et vient traduire les Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI et du président de la Sierra-Leone pour le développement des relations entre les deux pays.

Et le ministre de préciser que la visite dans le Royaume de M. Musa Kabba intervient quelques mois avant que la Sierra Leone ne siège au conseil de sécurité (janvier 2024), notant qu’il s’agit d’une occasion pour féliciter encore une fois ce pays africain pour la réussite de sa candidature en tant que membre non permanent du conseil au titre des années 2024-2025.

Il a relevé que le succès et la présence de la Sierra Leone au sein du Conseil de sécurité est une preuve de la confiance de la communauté internationale en la perspicacité et la sagesse de la diplomatie de ce pays et en la vision de son Chef d’Etat.

M. Bourita a soutenu que les Hautes Instructions de SM le Roi portaient, dès le départ, sur le soutien et l’accompagnement de cette candidature, se disant très heureux du grand succès réalisé par la Sierra Leone lors des élections pour décrocher un siège de membre non permanent au sein du Conseil de sécurité.

Ces entretiens se sont déroulés en présence de l’ambassadeur de la Sierra Leone au Maroc, M. Atumannu Dainkeh, et de la consule générale de la Sierra Leone à Dakhla, Mme Zainab Kande.

LR/MAP